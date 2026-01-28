Lindblad no está seguro de estar "preparado" para la F1 tras su primer día de test

Arvid Lindblad admite que no está seguro de estar "totalmente preparado" para disputar su primera temporada en la Fórmula 1 en 2026, a la misma vez que sigue recibiendo elogios de Racing Bulls.

El joven piloto de 18 años realizó su primera sesión de pruebas en pista en el shakedown privado de Barcelona este miércoles, completando más de 40 vueltas, pero en un momento dado provocó una bandera roja por un presunto problema técnico que no tuvo nada que ver con el joven británico.

En cualquier caso, se espera mucho de Lindblad teniendo en cuenta su edad y la rapidez con la que ha ascendido en las categorías inferiores de Red Bull, al que se unió en 2021.

Así que, cuando F1 TV le preguntó cómo se sentía de preparado para 2026, Lindblad, que llega tras acabar sexto en la F2 el año pasado, respondió: "No lo sé. Quiero decir, tengo mucho que aprender. Si estoy completamente preparado, no lo sé".

"No es algo en lo que piense realmente. Pienso más en cómo puedo intentar estar más preparado. ¿Qué cosas pueden ayudarme a aprender a estar en la mejor posición posible cuando lleguemos a Melbourne?"

"Así que solo me centro en trabajar duro con el equipo en el simulador y aquí en la pista con los ingenieros, tratando de aprender todo lo que pueda, siendo como una esponja en ese sentido. Y sí, luego ya veremos", dijo.

La temporada de novato de Lindblad coincide con la introducción de un nuevo reglamento en la F1, que cambia tanto el chasis como la unidad de potencia del coche antes del inicio de la temporada en Australia, del 6 al 8 de marzo de 2026.

Mientras que Lindblad se mostró quizás más reservado en su valoración de lo preparado que se siente, el director técnico Tim Goss elogió a su piloto.

"Es muy tranquilo, muy profesional y sus comentarios son muy directos", dijo Goss. "Para alguien tan joven, es realmente impresionante, y su primer día en el coche ha consistido simplemente en familiarizarse con este tipo de coche".

"Son muy, muy diferentes, no solo en cuanto al manejo general del coche, sino también en la forma en que hay que gestionar la energía, y él ha estado realmente genial, tranquilo y profesional".

"A medida que vamos familiarizándonos con el equilibrio del coche, sus comentarios han sido muy sencillos y claros, así que estoy muy, muy impresionado con él", añadió.

La nueva temporada también verá a Racing Bulls y a su equipo hermano, Red Bull, competir con una unidad de potencia propia por primera vez desde sus respectivos debuts en la F1 en 2006 y 2005.

Aunque se esperaba que tuvieran dificultades al principio, teniendo en cuenta los potentes motores de Mercedes, muchos han quedado impresionados con la fiabilidad de su unidad de potencia esta semana.

Goss es uno de ellos, y afirma: "Red Bull-Ford Powertrains ha hecho un trabajo realmente impresionante. Llegar como un completo novato a la Fórmula 1 y, en tu primer día, completar casi 200 vueltas, es fácil dar por sentado este nivel de fiabilidad, pero no se puede subestimar lo que han conseguido".

"La conducción es fantástica. La dificultad a la que nos enfrentamos nosotros y probablemente todos los demás equipos es que la gestión de la energía cambia un poco de una vuelta a otra, de una curva a otra, y tratamos de entender cuál es la mejor manera de ajustar todo eso y que los pilotos se acostumbren a ello, realmente", concluyó.