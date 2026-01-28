Haas descubre un problema de fiabilidad "más grave" y trabaja para resolverlo

Haas volvió a la acción en los test privados de Barcelona este miércoles, pero la participación de Oliver Bearman al volante del VF-26 se vio obstaculizada por dos problemas de fiabilidad, uno de los cuales fue calificado como "más grave"» por el jefe del equipo, Ayao Komatsu.

El miércoles fue el segundo día de la escudería estadounidense en la pista, ya que los equipos pueden correr tres de los cinco días que dura el shakedown.

"Habíamos solucionado muchos problemas desde el lunes, así que cuando salimos a la pista hoy, pude ver un gran avance en comparación con el primer día, lo cual es muy positivo para nosotros", explicó Komatsu en un comunicado compartido por el equipo.

"Desgraciadamente, tanto en mañana como en la tarde tuvimos dos problemas de fiabilidad", dijo.

El kilometraje de Bearman en la mañana del shakedown de Barcelona se vio afectado por un problema que el equipo pudo solucionar durante la pausa para comer. El segundo problema que se encontró resultó ser más grave, pero debido al carácter secreto del shakedown a puerta cerrada, hay muy pocos detalles sobre cuál fue el problema.

"No me preocupa el que tuvimos esta mañana, el de la tarde fue un poco más grave y, obviamente, es algo que estamos investigando y analizando para saber exactamente qué pasó y, por supuesto, cómo solucionarlo".

"Intentaremos solucionarlo lo antes posible, pero al menos ha ocurrido relativamente pronto en nuestro programa de pretemporada", añadió Komatsu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Haas F1 Team

El director japonés concluyó que el equipo aún podía sacar aspectos positivos del día, incluso en términos de rendimiento operativo en comparación con el primer día de pruebas.

Bearman se mostró igualmente positivo al hablar de su experiencia en la pista, la primera en Barcelona después de que su compañero de equipo Esteban Ocon corriera el primer día.

"Ha sido estupendo volver al coche", dijo el británico. "Obviamente, habíamos rodado un poco en Fiorano durante el fin de semana, donde conseguimos hacer los 200 km máximos, pero hoy ha sido mi primera experiencia con el coche en seco. Eso significaba que era la primera vez que podía llevarlo al límite, al menos en lo que respecta a la configuración que se ha utilizado hoy".

"El coche se notaba potente con la batería a plena potencia, y la cantidad de energía que tuvimos que recuperar no fue excesiva. Se nota claramente que el coche es un poco más ágil y maniobrable gracias a la reducción de peso con respecto a la normativa anterior. Estoy deseando ver cómo se comporta el coche a más velocidad".

Haas tendrá ahora que decidir si corre por última vez el jueves o el viernes, y Komatsu concluyó que esto "aún está por confirmar".