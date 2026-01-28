Norris estrena el "surrealista" #1 y da su primer veredicto del McLaren MCL40
Lando Norris estrenó el McLaren MCL40 este miércoles en el shakedown de Barcelona con el #1 por primera vez en su coche e hizo sus primeras valoraciones.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Fórmula 1
Los campeones del mundo, Lando Norris y McLaren, pudieron disfrutar de su primer día de acción con el MCL40 este miércoles en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un detalle especial: el número uno apareció por primera vez en el monoplaza de color papaya del británico.
Nada más bajarse del coche tras completar más de 70 vueltas sin ningún contratiempo, lo primero que quiso destacar Norris fue el hecho de verse con el #1 en todas partes.
"Ha sido genial volver, ver el número uno en mi coche, es muy guay, pero todavía parece surrealista".
"Lo vi al principio en la tabla de tiempos y todavía me parece increíble. Es como si todavía fuera una locura verlo. Por ahora, es realmente la primera vez que lo veo en mi mono, en el coche, en todas las pantallas, en todas estas cosas, y queda bien".
"Así que sí, sigue siendo una sensación surrealista, toda la situación de ser campeón, pero no cambia nada, aparte de que estoy en lo más alto de las pantallas de cronometraje antes incluso de salir, porque ahora soy el número más bajo. Hay presión, pero al mismo tiempo, ya sabes, es genial", dijo.
En cuanto al MCL40, el vigente campeón del mundo de la Fórmula 1 reconoció que se había sentido cómodo en la pista, pero que todavía es pronto para cualquier conclusión, ya que hoy simplemente estaban comprobando que todo funcionaba.
"Ha sido nuestro primer día en la pista. La primera vez que todo el mundo ha podido ver el coche completo, ya sabes, literalmente no se había construido hasta esta mañana".
"Y luego he podido salir y divertirme conduciéndolo, por lo que fue un buen día. Hoy ha sido realmente solo una primera toma de contacto con el coche, entender cómo funciona, repasar el manual de todo. Diría que ha sido un día productivo, pero realmente se trataba solo de averiguar y comprobar cosas".
Cuando le preguntaron que explicara las primeras diferencias que ha detectado respecto a los coches de la anterior generación, Norris se mostró sorprendido por la aceleración y velocidad de estos monoplazas en recta, aunque reconoce que en curva es más lento.
"Es bastante diferente. Es bastante diferente. Ya sabes, ni siquiera es un gran paso, pero creo que solo es un poco más lento en las curvas. En cuanto a la aceleración y la velocidad en recta, probablemente se nota más rápido que el año pasado, se llega a 340 o 350 bastante más rápido que en años anteriores".
Otro aspecto destacable son las nuevas unidades de potencia, con un reparto 50/50 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica, algo que el británico admite todavía tiene que entender.
"Así que sí, es un poco más difícil en muchos aspectos, lo cual es bueno. Pero hay que entender un poco más la batería, la unidad de potencia, todas esas cosas que, en cierto modo, son más complicadas y diferentes", concluyó.
