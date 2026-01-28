Test F1 2026 en Barcelona: Mercedes asusta este miércoles, delante de McLaren
Mercedes dominó en tiempos y en actividad la jornada del miércoles de test de F1 2026 en Barcelona, con los dos mejores tiempos y muchas vueltas. McLaren, óptimo debut.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto de: Mercedes AMG
El Circuit de Barcelona-Catalunya acogió este miércoles, con el cielo bastante nublado pero sin lluvia como sí ocurrió el día anterior, la tercera jornada de test colectivos de la F1 2026. Allí, Mercedes confirma su papel de favorito, en una jornada donde pareció exprimir más el motor sin problemas de fiabilidad, lo que les permitió rodar mucho (más de 180 vueltas)... y ciertamente rápido.
Aunque los test son privados y por tanto los tiempos no son oficiales, Andrea Kimi Antonelli habría rebajado a primera hora de la tarde la marca de su compañero hasta el 1:17.362, algo más de dos décimas más rápido que el 1:17.580 con el que George Russell habría liderado la mañana.
A las dos banderas rojas de la mañana, una más del Audi en manos de Nico Hulkenberg y una del Haas F1 de Oliver Bearman, se sumó otra del Racing Bulls con el novato Arvid Lindblad, siendo la segunda de ese equipo esta semana, tras la que sufrieron con Liam Lawson el primer día.
Una de las noticias, tal vez la más reseñable dentro de la pista, fue el debut de McLaren, que con un MCL40 camuflado de negro, completó la jornada con Lando Norris y más de 70 vueltas, con varios largos ratos de parón en boxes, pero con el que habría sido el tercer mejor tiempo (eso sí, a casi un segundo y medio del líder).
Lando Norris, Mclaren
McLaren aún tiene disponibles dos días más, como Ferrari y Cadillac, que tampoco rodaron hoy, y como los otros grandes protagonistas de la tarde, Aston Martin. En redes sociales, el avión que trasladaba el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, fue el viaje más seguido en todo el mundo, y después de aterrizar a media tarde en Catalunya, se dispuso camino al Circuit, donde espera una larga noche con el objetivo de llegar a salir a pista este jueves a última hora de la mañana o primera de la tarde.
Además de Ferrari, Cadillac y Aston Martin, tampoco estuvo en pista Red Bull Racing, trabajando a contrarreloj en producir los recambios necesarios tras el accidente de Isack Hadjar de la tarde anterior, por lo que parece que no gastarán su último día hasta el viernes. Y por supuesto, tampoco estuvo Williams, aunque su director James Vowles atendió a los medios, entre ellos Motorsport.com, para defender que en realidad fue decisión suya no hacer estas pruebas porque hubo un retraso con las piezas.
El cuarto tiempo más rápido de la jornada habría sido el que Franco Colapinto marcó con Alpine por la mañana, su 1:19.150, en la que fue la última sesión del argentino, ya que el día restante del equipo galo será para Pierre Gasly, que se estrenó esta tarde sin un gran tiempo, y que aún no había rodado.
La semana de test continúa este jueves, con la cuarta y penúltima jornada. Recordemos, Aston Martin estará, Ferrari, McLaren y Cadillac también. Luego Red Bull, Mercedes, Alpine, Haas, Audi y Racing Bulls tienen que decidir si jueves o viernes, uno de los dos días.
