Leclerc se someterá a más pruebas tras el accidente en Monza; Madring en riesgo

Charles Leclerc afirma que necesita "unas cuantas pruebas más" tras su fuerte accidente en el Gran Premio de Italia, con el objetivo de asegurarse de que estará en condiciones de competir el próximo fin de semana en Madrid.

El piloto monegasco perdió el control de su Ferrari a gran velocidad en la Parabólica al final de la segunda vuelta y sufrió un gran impacto contra el muro, lo que provocó una bandera roja.

El monegasco fue trasladado al centro médico, del que salió tras no detectársele ninguna lesión importante.

"El cuello estaba bien, solo tuve un pequeño problema de visión al principio", reveló Leclerc. "Con el ojo derecho no me veía muy bien, pero ahora ya está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche".

"Después de eso, solo un poco de dolor aquí y allá, lo cual es normal tras un accidente como este, así que nada más", añadió.

Así ha sido el accidente: Fórmula 1 Vídeo: ¡fuerte accidente de Leclerc en Monza y bandera roja!

Charles Leclerc, accidente con Ferrari

Sin embargo, esto no significa que el piloto de 28 años haya salido del accidente totalmente ileso.

"Creo que tendré que someterme a bastantes revisiones extras que aún nos quedan por hacer, probablemente esta noche y mañana, para asegurarnos de que estaré completamente bien para Madrid", añadió.

"Debería ser así, pero más vale prevenir que curar", aseguró el de Ferrari.

En cuanto a por qué perdió el control en primer lugar, Leclerc sugirió "una diferencia en la entrega de potencia", pero insistió en que quería analizar los datos en lugar de hacer comentarios sin fundamento. También admitió su decepción".

"Sí, es muy frustrante, pero así son las cosas ahora mismo, no puedo cambiar los resultados. Tendré que mirar hacia adelante y, con suerte, recuperarme para poder correr en Madrid", concluyó el piloto monegasco de Ferrari.

Accidente de Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images