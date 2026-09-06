Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España

¡Por fin! Llega el GP de España de F1 en Madrid, en el estreno de circuito de Madring, que aspira a dejar huella en un calendario en el que estará, mínimo, diez años. Conoce aquí los horarios del fin de semana del 11 al 13 de septiembre en Madrid y todos los detalles para no perderte nada.

¿A qué hora es la F1 en Madrid? (GP de España en Madring)

La clasificación del GP de España de F1 será el sábado 12 de septiembre a las 16:00h, mientras que la carrera del GP de España en Madring de F1 será el domingo 13 de septiembre a las 15:00h, en horario peninsular español.

Horarios completos de la F1 en Madring (GP de España 2026)

Libres 1 (FP1) : Viernes a las 13:30h

: Viernes a las 13:30h Libres 2 (FP2) : Viernes a las 17:00h

: Viernes a las 17:00h Libres 3 (FP3) : Sábado a las 12:30h

: Sábado a las 12:30h Clasificación de la F1 en Madring : Sábado a las 16:00h

: Sábado a las 16:00h Carrera de la F1 en Madring: Domingo a las 15:00h

El GP de España de F1 en Madrid sigue los horarios europeos de la categoría, y al ser en formato tradicional, sin sprint, tendrá dos sesiones de entrenamientos libres el viernes (FP1 a las 13:30h, FP2 a las 17:00h) antes de una última práctica, la FP3, el sábado a las 12:30h.

La clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, es el sábado 12 de septiembre a las 16:00h, con Q1 (los 22 pilotos, durante 18 minutos), Q2 (15 minutos con los 16 más rápidos de la Q1) y Q3 (12 minutos con los 10 más rápidos de la Q2).

La primera carrera del GP de España de F1 en Madring es el domingo 13 de septiembre a las 15:00h.

Dónde ver gratis la F1 de Madring, el GP de España 2026

El GP de España de F1 en Madring se podrá ver en nuestro país de manera gratuita de un par de maneras. Por un lado, DAZN F1, el dueño de los derechos de retransmisión que da todo el mundial, lo dará solo con registrarse, sin tener que pagar el Plan Motor o Plan Premium de la plataforma DAZN. Por otro, el grupo Mediaset también retransmitirá todas las sesiones de la F1 en Madring entre Mediaset Infinity, Telecinco y Be Mad.

Como no podía ser de otra forma, en Motorsport.com te ofrecemos la cobertura completa del GP de España de F1 en Madring, acreditados en el circuito de Madring para traerte de primera mano toda la información, además de narrarte en directo los entrenamientos libres, clasificación y carrera.

En España no se puede contratar F1TV, el servicio en inglés y de pago de la propia categoría.

Qué otras carreras corren en Madring con la F1 (horarios de F2 y F3)

Además de la Fórmula 1, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre compiten en Madring la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que disputará tres carreras y que de hecho acaba allí su temporada, por lo que Madrid verá coronarse al campeón 2026.

Horarios del viernes 11 de septiembre

09:55h-10:40h: FP1 de Fórmula 3

11:05h-11:50h: FP1 de Fórmula 2

13:30h-14:30h: FP1 de Fórmula 1

15:00h-15:30h: Clasificación de Fórmula 2

17:00h-18:00h: FP2 de Fórmula 1

18:25h-18:45h: Clasificación de Fórmula 3 Sesión 1

18:55h-19:10h: Clasificación de Fórmula 3 Sesión 1

Horarios del viernes 12 de septiembre

11:05h-11:50h: Carrera sprint de Fórmula 3 (16 vueltas)

12:30h-13:30h: FP3 de Fórmula 1

14:15h-15:05h: Carrera sprint de Fórmula 2 (23 vueltas)

16:00h: Clasificación de Fórmula 1

18:00h-18:50h: Carrera 1 de Fórmula 3 (19 vueltas)

Horarios del domingo 13 de septiembre

09:45h-10:30h: Carrera 2 de Fórmula 3 (19 vueltas)

11:25h-12:30h: Carrera principal de Fórmula 2 (32 vueltas)

15:00h: Carrera de Fórmula 1 del GP de España en Madring

¿Dónde se disputa la F1 en Madrid? Circuito del Madring, sede del GP de España

Circuito: Madring (en IFEMA, Madrid)

Longitud del circuito de Madring: 5,416 km

Número de vueltas al GP de España en Madring: 57

Distancia de carrera del GP de España: 308,524 km

Curvas de Madring:22

Récord de vuelta: Aún no se ha disputado ninguna carrera. La F3 hizo test y rodó en 1:50.343. Se espera que los F1 puedan hacer 1:32 en clasificación y 1:34 de media en carrera

La curva Monumental en el Madring. Foto de: Ferrari

El circuito de Madring se estrena en la Fórmula 1 2026, tras el acuerdo por 10 años anunciado a principios de 2024. Está en Madrid, y es el primer circuito nuevo desde Las Vegas en 2023, por lo que promete ser un salto a lo desconocido.

Madring hace referencia a Madrid+ring, que más que anillo como tal, es como se refiere a muchos circuitos (como Nurburgring, Sachsenring o el Red Bull Ring, por ejemplo).

Con una longitud de 5,416 kilómetros y 22 curvas, el trazado discurre alrededor de IFEMA, el centro de congresos y recinto ferial al norte de Madrid, y también pasa junto a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. A pesar de su carácter urbano —que, sin embargo, hay que relativizar en la era moderna, ya que gran parte del circuito se ha construido específicamente para el gran premio—, ofrece desniveles y una gran variedad de curvas, algunas de ellas muy espectaculares sobre el papel, como La Monumental, una interminable curva (de 550 metros) a la derecha con peralte (del 24%) que constituye la curva 12 de este circuito recién construido.

Cuántas vueltas tiene el GP de España en Madring

La carrera del GP de España de F1 en Madring es a 57 vueltas, y como el circuito tiene una longitud de 5,416km, se completará una distancia total de 308,524 km.

Se espera que la carrera de F1 en Madrid se complete en una hora y media aproximadamente, por lo que sobre las 16:30h del domingo conoceremos al primer ganador del GP de España en Madring.

Pilotos que disputan el GP de España de F1 en Madring

Si Isack Hadjar no vuelve (y parece difícil, ya que no está 100% recuperado de su lesión), Liam Lawson repetirá en Red Bull y Yuki Tsunoda en Racing Bulls junto a Arvid Lindblad.

Obviamente los pilotos españoles se llevarán casi todos los focos, el ídolo de la afición Fernando Alonso y el embajador Carlos Sainz, que además tuvo el honor de ser el primero en probarlo (aunque no con un F1, que ahí el privilegio fue para Leclerc y Hamilton con Ferrari).

Qué pilotos han ganado en F1 en Madrid

El piloto que gane el domingo en el GP de España en Madring será el primero en hacerlo en ese circuito, pero no será el primero que gane en la Comunidad de Madrid.

El Circuito del Jarama albergó nueve ediciones del GP de España, y el único piloto que repitió victoria allí fue Mario Andretti, en 1977 y 1978. También ganaron allí Graham Hill en 1968, Jackie Stewart en 1970, Emerson Fittipaldi en 1972, Niki Lauda en 1974, James Hunt en 1976, Patrick Depaillier en 1979 y Gilles Villeneuve en 1981.

En equipo, Lotus ganó cuatro de esas nueve carreras, por dos de Ferrari. De la actual parrilla, además de los del Cavallino, solo ganó en Madrid (en el Jarama) McLaren.

Qué circuitos han albergado el GP de España de F1

En sus 55 ediciones celebradas hasta la fecha, el Gran Premio de España se ha disputado en cinco circuitos diferentes. Comenzó con dos ediciones en la década de 1950 en Pedralbes, un trazado urbano situado en Barcelona, antes de alternar entre otro circuito en la capital catalana, la mítica pista de Montjuïc Park, y el trazado más convencional del Jarama, situado a 30 km de Madrid.

Esa alternancia, establecida a finales de la década de 1960, se interrumpió a mediados de la década de 1970, tras la dramática edición de 1975 en Montjuïc, en la que fallecieron varias personas junto a la pista tras el accidente de Rolf Stommelen y que supuso el fin de ese circuito, que ya era criticado por su peligrosidad.

El Jarama tomó entonces el relevo en solitario con cinco ediciones organizadas entre 1976 y 1981. Posteriormente, el Gran Premio de España sufrió una ausencia de cinco años antes de consolidarse definitivamente en el calendario, primero en Jerez (entre 1986 y 1990), y luego tras su traslado durante mucho tiempo en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona. Este último acogió la F1 bajo el nombre de Gran Premio de España de forma ininterrumpida desde 1991 hasta 2025 (y lo ha vuelto a hacer este año bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya).

Los últimos polemen y ganadores del Gran Premio de España de F1 (en Barcelona)

Oscar Piastri es el último ganador de un Gran Premio de España, celebrado en Barcelona en 2025. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images vía Getty Images

Año Pole position Victoria 2025 Oscar Piastri Oscar Piastri 2024 Lando Norris Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Charles Leclerc Max Verstappen 2021

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen

Previsión meteorológica para el GP de F1 en Madrid

Se espera un fin de semana casi veraniego en el GP de España de F1 en Madring, con temperaturas que subirán levemente cada día, con 31ºC de máximas el viernes con FP1 y FP2, 32ºC de temperatura ambiente el sábado de la FP3 y clasificación y 33ºC el domingo, día de la carrera.

Las temperaturas mínimas del GP de España de F1 en Madring también irán subiendo, desde los 14ºC del viernes como momento más frío del día hasta los 17ºC del domingo.

¿Y lluvia para el GP de España en Madring? Solo el sábado hay una muy baja posibilidad de lluvia, pero solo del 5%, por lo que parece que el primer fin de semana de F1 en ese circuito madrileño será en seco.

¿Cómo llega el Mundial de F1 al GP de España en Madring?

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato 2026 de F1 a Madrid, con Mercedes destacado en escuderías.

Próxima carrera: Gran Premio de Azerbaiyán (del 24 al 26 de septiembre)