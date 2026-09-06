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Vídeo: ¡fuerte accidente de Leclerc en Monza y bandera roja!

Charles Leclerc abandonó en la segunda vuelta del GP de Italia tras perder el control del Ferrari y acabar contra las protecciones en la Parabólica.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Accidente de Charles Leclerc, Ferrari

Peor no pudo empezar el GP de Italia 2026 de F1 para los tifosi de Ferrari que llenaban las gradas del Autodromo Nazionale Monza, con un duro accidente de Charles Leclerc en la segunda vuelta de la carrera, cuando trataba de aferrarse a la quinta plaza.

El monegasco había visto cómo le adelantaban primero Pierre Gasly, luego Max Verstappen y por último Oscar Piastri. Tras salir lento de Ascari, y al ir por el exterior de la curva 11 (la famosa Parabólica), donde el McLaren le arrebataba el quinto puesto por dentro, sufrió un latigazo en su Ferrari y acabó catapultado hacia la escapatoria de grava y contra las protecciones de neumáticos.

La primera imagen fue dura, pero rápidamente Charles Leclerc emergió del coche y salió por su propio pie, demostrando una vez más la enorme seguridad de los monoplazas modernos de la Fórmula 1.

Vídeo: accidente de Leclerc en Monza y bandera roja

 

Con los grandes daños de las protecciones, que hicieron su trabajo pero quedaron desconfiguradas, dirección de carrera primero ondeó las dobles banderas amarillas y luego sacó la bandera roja que detuvo la carrera. Los comisarios acudieron a rescatar el coche y a reparar las barreras.

Te la contamos AQUÍ:

El domingo ya había empezado enredado para Leclerc, cuando en la salida se vio atacado por su compañero Lewis Hamilton, que intentaba meterse por el interior primero y el exterior después en la primera chicane. Sin mucho hueco para ambos, el monegasco siguió su trazada y el inglés acabó pisando la tierra y perdiendo varias posiciones, exclamando por radio que su compañero le había echado de la pista.

Tras bajarse del coche, Leclerc se quitó el casco y se quedó sentado, algo conmocionado, antes de tener que visitar el centro médico como ordena el protocolo.

No es el primer accidente de Leclerc en Monza, que de hecho en 2020, cuando rodaba cuarto, acabó contra el muro también en La Parabólica, en otra aparatosa salida a gran velocidad.

En el momento de la bandera roja, George Russell lideraba por delante de Pierre Gasly, Oscar Piastri y Franco Colapinto, que era cuarto y aspiraba a un doble podio de Alpine. Por su parte el líder Andrea Kimi Antonelli, que salía 19º tras su penalización, ya era 12º.

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