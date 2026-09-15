McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

El director del equipo de Fórmula 1 de McLaren, Andrea Stella, asegura que la dificultad para adelantar en Madring impidió a Lando Norris ganar el Gran Premio de España.

Norris logró la pole position en el nuevo circuito urbano de Madrid y abrió una ventaja de seis segundos durante las primeras 12 vueltas de la carrera, algo que acabó jugando en su contra, ya que estaba demasiado lejos de sus perseguidores como para entrar en boxes cuando apareció el coche de seguridad virtual.

Después de un cambio de neumáticos de siete segundos, Norris se encontró a 16 segundos de Andrea Kimi Antonelli. En la vuelta 48 ya había conseguido cerrar la diferencia con el italiano y con Max Verstappen, que rodaba segundo, pero nunca pudo intentar un adelantamiento.

Por ello, Stella considera que la lenta parada en boxes no cambió el resultado final de Norris.

"Porque probablemente Lando habría salido de todas formas por detrás de [George] Russell", señaló. "E incluso si no hubiera sido así, no habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli".

"Así que, definitivamente, tomamos nota de que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras operaciones. Y no es la primera vez que tenemos una parada lenta. Pero, en cuanto a la carrera en sí, no marcó ninguna diferencia".

El trazado de Madring podría tener parte de la culpa. La carrera del domingo registró apenas 10 adelantamientos, la cifra más baja de la temporada 2026 hasta el momento, incluso menos que Mónaco, donde hubo 11. De esos diez, cuatro fueron adelantamientos a Valtteri Bottas o Lance Stroll en la parte trasera del pelotón.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Clive Mason / Getty Images

La curva 5 era la zona de frenada más fuerte del circuito, pero llegaba después de una curva, lo que complicaba la frenada, y además era demasiado estrecha como para facilitar las maniobras.

"En cuanto a los adelantamientos, es una pena que sea tan difícil", añadió Stella. "Simplemente necesitas una diferencia de tiempo por vuelta muy, muy grande para poder adelantar. Creo que lo que la F1 tendrá que revisar es si hacen falta algunas modificaciones en este circuito para introducir alguna posibilidad de adelantamiento".

"Porque, ahora mismo, la realidad es que la recta puede ser suficientemente larga, pero no hay absolutamente ninguna manera de que dos coches puedan entrar juntos en la curva 5. Así que, básicamente, es imposible intentar un adelantamiento, lo cual es una pena, porque creo que, si hoy hubiera sido posible adelantar, Lando habría recuperado el liderato, ya que su ventaja de ritmo era significativa".