Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton se une a Russell y tira la toalla; Antonelli será campeón de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hamilton se une a Russell y tira la toalla; Antonelli será campeón de F1 2026

Ferrari no descansa tras Madrid: 623 km de test con Hamilton, Leclerc y su joven promesa

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari no descansa tras Madrid: 623 km de test con Hamilton, Leclerc y su joven promesa

McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Mari Boya destapa la inestabilidad de Prema en F2: "Ya voy con el sexto ingeniero"

FIA F2
FIA F2
Madrid
Mari Boya destapa la inestabilidad de Prema en F2: "Ya voy con el sexto ingeniero"

¿Cuándo tomará Red Bull la decisión sobre Hadjar para Bakú?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¿Cuándo tomará Red Bull la decisión sobre Hadjar para Bakú?

Pedrosa: "Yo tengo un hombro muy dañado, como Márquez; no lo enseñé para no mostrar puntos débiles"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Pedrosa: "Yo tengo un hombro muy dañado, como Márquez; no lo enseñé para no mostrar puntos débiles"

Ferrari pudo ganar en Madring, dice Vasseur: "Esperamos una neutralización que no llegó"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Ferrari pudo ganar en Madring, dice Vasseur: "Esperamos una neutralización que no llegó"
Fórmula 1 GP de España

McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

Andrea Stella cree que Norris podría haber ganado el GP de España si adelantar hubiese sido más fácil

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

El director del equipo de Fórmula 1 de McLaren, Andrea Stella, asegura que la dificultad para adelantar en Madring impidió a Lando Norris ganar el Gran Premio de España.

Norris logró la pole position en el nuevo circuito urbano de Madrid y abrió una ventaja de seis segundos durante las primeras 12 vueltas de la carrera, algo que acabó jugando en su contra, ya que estaba demasiado lejos de sus perseguidores como para entrar en boxes cuando apareció el coche de seguridad virtual.

Mira:

Después de un cambio de neumáticos de siete segundos, Norris se encontró a 16 segundos de Andrea Kimi Antonelli. En la vuelta 48 ya había conseguido cerrar la diferencia con el italiano y con Max Verstappen, que rodaba segundo, pero nunca pudo intentar un adelantamiento.

Por ello, Stella considera que la lenta parada en boxes no cambió el resultado final de Norris.

"Porque probablemente Lando habría salido de todas formas por detrás de [George] Russell", señaló. "E incluso si no hubiera sido así, no habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli".

"Así que, definitivamente, tomamos nota de que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras operaciones. Y no es la primera vez que tenemos una parada lenta. Pero, en cuanto a la carrera en sí, no marcó ninguna diferencia".

El trazado de Madring podría tener parte de la culpa. La carrera del domingo registró apenas 10 adelantamientos, la cifra más baja de la temporada 2026 hasta el momento, incluso menos que Mónaco, donde hubo 11. De esos diez, cuatro fueron adelantamientos a Valtteri Bottas o Lance Stroll en la parte trasera del pelotón.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin

Photo by: Clive Mason / Getty Images

La curva 5 era la zona de frenada más fuerte del circuito, pero llegaba después de una curva, lo que complicaba la frenada, y además era demasiado estrecha como para facilitar las maniobras.

"En cuanto a los adelantamientos, es una pena que sea tan difícil", añadió Stella. "Simplemente necesitas una diferencia de tiempo por vuelta muy, muy grande para poder adelantar. Creo que lo que la F1 tendrá que revisar es si hacen falta algunas modificaciones en este circuito para introducir alguna posibilidad de adelantamiento".

"Porque, ahora mismo, la realidad es que la recta puede ser suficientemente larga, pero no hay absolutamente ninguna manera de que dos coches puedan entrar juntos en la curva 5. Así que, básicamente, es imposible intentar un adelantamiento, lo cual es una pena, porque creo que, si hoy hubiera sido posible adelantar, Lando habría recuperado el liderato, ya que su ventaja de ritmo era significativa".

Relacionado:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Mejores comentarios
Más de
Benjamin Vinel

Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Russell, cerca de tirar la toalla en la F1 2026: "No creo que esté en la lucha"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Russell, cerca de tirar la toalla en la F1 2026: "No creo que esté en la lucha"
Más de
Lando Norris

Así cambiarían los pilotos de F1 el "estupendo" circuito de Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así cambiarían los pilotos de F1 el "estupendo" circuito de Madring

Por qué la F1 no debería cambiar las reglas por lo que le pasó a Norris en Madrid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué la F1 no debería cambiar las reglas por lo que le pasó a Norris en Madrid

Norris completa su primer test con el Hypercar de McLaren para Le Mans tras el GP de España

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Norris completa su primer test con el Hypercar de McLaren para Le Mans tras el GP de España
Más de
McLaren

Stella pone en duda las reglas del VSC: "Hay que reflexionar sobre la equidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Stella pone en duda las reglas del VSC: "Hay que reflexionar sobre la equidad"

Quién durmió mejor anoche tras Madring: Lando Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Quién durmió mejor anoche tras Madring: Lando Norris

Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Últimas noticias

Hamilton se une a Russell y tira la toalla; Antonelli será campeón de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Hamilton se une a Russell y tira la toalla; Antonelli será campeón de F1 2026

Ferrari no descansa tras Madrid: 623 km de test con Hamilton, Leclerc y su joven promesa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari no descansa tras Madrid: 623 km de test con Hamilton, Leclerc y su joven promesa

McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
McLaren señala la razón por la que Norris no pudo ganar en Madring y no es el VSC

Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027