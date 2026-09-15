Por qué Ferrari aún no cambiará el foco al coche de F1 de 2027

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, asegura que la Scuderia seguirá desarrollando su monoplaza de Fórmula 1 de 2026, el SF-26, pese a que sus opciones de luchar por los títulos son cada vez menores.

Después de que Lewis Hamilton abandonara el Gran Premio de España por problemas de frenos, el siete veces campeón del mundo se encuentra a 101 puntos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, en la clasificación de pilotos. Mientras tanto, Charles Leclerc sólo pudo terminar cuarto en el Madring, lo que deja a Ferrari a 145 puntos de Mercedes en el Mundial de Constructores.

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Los recursos destinados al desarrollo del coche deben administrarse cuidadosamente debido al límite presupuestario y a las restricciones de pruebas aerodinámicas. En lo que respecta al motor, Ferrari ya ha introducido las dos evoluciones ADUO que tenía permitidas.

Aunque se sabe que los equipos ya están trabajando en sus monoplazas de 2027, Vasseur todavía no tiene intención de hacer de ese proyecto el único foco de Ferrari.

"No estamos en la misma situación que hace 12 meses", explicó el francés, en referencia a la gran revolución reglamentaria que vivió la F1 para 2026. "Hoy, lo que desarrollemos podremos trasladarlo al proyecto del próximo año. Seguiremos trabajando, aunque quizás en cosas diferentes, en aspectos diferentes".

"El 80% del desarrollo que hagamos ahora se trasladará al próximo año".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Jayce Illman / Getty Images

En cuanto a las opciones de Ferrari de conquistar los títulos, a Vasseur se le preguntó si ya podía darse por terminada la batalla contra Antonelli y Mercedes, una cuestión que evitó responder directamente.

"Hace dos o tres semanas os dije que iría carrera a carrera. No he cambiado", insistió.

Una de las claves para Ferrari puede estar en mejorar su rendimiento en clasificación, ya que ni Hamilton ni Leclerc han conseguido clasificarse en primera fila en ninguna de las cuatro sesiones disputadas desde el parón veraniego, incluyendo la clasificación al sprint de Zandvoort.

Su posición media en parrilla ha sido la quinta, mientras que el déficit del SF-26 respecto a la pole ha sido de 0.198 segundos: peor que McLaren y Mercedes, pero mejor que Red Bull.

"Esto es algo que tenemos que mejorar, porque creo que, si miras el ritmo, durante la carrera está ahí", explicó Vasseur. "Está claro que tenemos que hacer un mejor trabajo en clasificación".

"Si coges Zandvoort y esta carrera, el desarrollo del fin de semana fue bastante parecido para nosotros. Tuvimos un ritmo decente en clasificación, pero no conseguimos juntarlo todo en el último intento, mientras que el ritmo de carrera fue bueno".

"Si hoy tuviera que centrar al equipo en algo, sería en la evolución del ritmo durante la clasificación. Más que en el ritmo puro de clasificación, en su evolución, en los pasos adelante que puedes dar. Estábamos ahí en el primer intento de la Q3, el potencial está ahí; simplemente tenemos que seguir adaptándolo todo".