Ferrari prepara un nuevo motor para Leclerc en Bakú... con penalización incluida

Los análisis mediante rayos X han confirmado que la unidad de potencia de Charles Leclerc implicada en el accidente de la Parabólica puede salvarse. El reglamento de la Fórmula 1 impide a los técnicos del Cavallino ponerla en marcha para comprobar realmente si todo está en orden o si, por el contrario, puede existir algún problema en determinados componentes.

Los sensores asociados al 067/6 no han detectado anomalías significativas, por lo que es muy probable que Ferrari decida utilizar la unidad equipada con la especificación ADUO2 durante la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán.

Si no aparecen problemas —no se pueden sustituir todos los componentes que forman parte de la homologación del motor ante la FIA—, Leclerc seguirá rodando con este seis cilindros durante las otras dos sesiones de entrenamientos libres. Sin embargo, es prácticamente seguro que antes de la clasificación se homologue un nuevo propulsor ADUO2, con el que Leclerc debería disputar el resto de la temporada, mientras que la unidad utilizada en Monza quedaría reservada únicamente para los entrenamientos libres como motor de combustión interna de rotación.

Fred Vasseur, después del GP de España, fue el primero en dejar entrever que será necesario recurrir al quinto motor durante una entrevista con los compañeros franceses de Canal+: "Veremos cuándo tendremos que asumir una penalización de motor con Charles, pero creo que Bakú debería ir bastante bien".

En ese caso, el piloto monegasco tendrá que cumplir una penalización y salir desde el fondo de la parrilla en el GP de Azerbaiyán, un circuito en el que no faltan oportunidades para adelantar gracias a su larguísima recta final, que termina con una fuerte frenada para afrontar la curva 1.

Como se pudo comprobar con mayor claridad en el Madring, el motor en su versión ADUO2 supone una ganancia de alrededor de dos décimas por vuelta respecto a la especificación ADUO1 que Charles pudo utilizar en España. Si se tiene en cuenta que Leclerc terminó la Q3 a sólo 6 milésimas de Lewis Hamilton, cuarto en la parrilla, y que el monegasco se quedó a 189 milésimas de Lando Norris, autor de la pole con McLaren, no resulta descabellado pensar que Ferrari podría haber aspirado, como mínimo, a la primera fila e incluso a la pole.

Y, probablemente, la carrera del domingo habría sido diferente para Ferrari, que finalmente terminó fuera de las posiciones de podio, como ya le ha sucedido en las últimas cuatro carreras consecutivas.