Ferrari pudo ganar en Madring, dice Vasseur: "Esperamos una neutralización que no llegó"

Ferrari lideró el Gran Premio de España durante 35 de las 57 vueltas previstas, gracias a un Charles Leclerc que se situó en cabeza tras la salida del coche de seguridad virtual, aprovechando que los demás habían entrado en boxes y que su SF-26 había empezado con la carrera con neumáticos duros.

El equipo de Maranello se marcha de Madring sin subir a ningún escalón del podio, por cuarta vez consecutiva esta temporada, pero, a diferencia de Monza, donde no había mostrado ritmo, el monoplaza rojo se mostró muy competitivo en carrera.

Una vez más, Ferrari paga caro su incapacidad para expresar su potencial en la vuelta rápida de la clasificación y, en circuitos donde adelantar es casi imposible, esto condiciona en gran medida el resultado final.

El Cavallino vuelve a casa con el cuarto puesto del monegasco y el abandono de Lewis Hamilton, que se enfrentó a un grave problema con los frenos.

Fred Vasseur tiene poco de lo que alegrarse, pero puede ver el vaso medio lleno, porque otro coche de seguridad podría haber cambiado el resultado del fin de semana.

"Sí, no hemos tenido suerte; sabíamos que todos los coches saldrían con un neumático blando y pocos con el compuesto más duro. Y nosotros hicimos lo contrario. Charles ha hecho una excelente tanda con los neumáticos duros".

"Esperábamos otro coche de seguridad o virtual. Y antes de la carrera habíamos previsto dos neutralizaciones que, sin embargo, no se produjeron. Al menos lo intentamos, teníamos buen ritmo y la velocidad fue muy buena".

"Sabemos que, al final, el momento elegido para la parada no fue el óptimo, pero al fin y al cabo, cuando vas a ser cuarto, eso no cambia mucho", añadió.

Para Vasseur, las opciones de Leclerc eran reales: "Hemos corrido dos carreras en una. La primera incluía otro coche de seguridad y, en ese caso, habríamos luchado por el primer puesto, pero sin ese SC tuvimos que conformarnos con el cuarto puesto".

El director de Ferrari también elogió el trabajo de un Leclerc que tuvo que pilotar en todo momento sin saber a ciencia cierta por qué posición estaba peleando.

"Bueno, sin duda es complicado, pero a Charles le habíamos indicado un ritmo que debía mantener y lo ha hecho a la perfección. Nos centramos en el ritmo que debía mantener y era inútil quedarse ahí pensando en opciones diferentes. Charles, sinceramente, hizo un trabajo excelente y se mostró muy sólido".

"No cometió ni un solo error en las 49 vueltas que dio con neumáticos viejos, pisando a fondo, y creo que hemos sacado el máximo partido. Creo que si nos ha faltado algo, no ha sido en esta carrera, sino un poco en Monza y otro poco en la clasificación aquí".

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