Leclerc responde a las acusaciones de Verstappen: "Debe ser una broma"

Max Verstappen dijo al canal de televisión holandés Ziggo Sport, tras el Gran Premio de Estados Unidos, que el mediocre rendimiento de Ferrari en Austin podría explicarse por una directiva técnica que prohibía una forma de aumentar el flujo de combustible.

Preguntado sobre lo que le pasó a Ferrari, Verstappen dijo: "Eso es lo que pasa cuando dejas de hacer trampa. Pero sí, lo vieron bien. Así que ahora, por supuesto, tenemos que vigilarlos de cerca”.

Las declaraciones completas de Verstappen: Verstappen tira de ironía sobre el rendimiento de Ferrari en Austin

Más tarde, el holandés repitió sus afirmaciones y dijo que no le sorprende que Ferrari haya estado fuera de ritmo en Estados Unidos después de que la FIA emitiera la directiva técnica.

"No me sorprende en absoluto", añadió. "Después de lo que salió. Eso lo explica todo".

Los comentarios de Verstappen han sido criticados por Leclerc y Ferrari, que piensan que es un error que se hayan hecho tales acusaciones porque el equipo dice que no ha realizado ningún cambio en la forma de operar su motor.

“Para ser honestos, creo que es una broma, porque no tiene ni idea. No está en el equipo. Sabemos exactamente lo que estamos haciendo. No sé por qué está hablando. No sabe nada de nosotros".

Antes del Gran Premio de México, Red Bull escribió a la FIA solicitando aclaraciones sobre el medidor de flujo de combustible.

El flujo de combustible de los coches de F1 es monitoreado por un solo sensor de la FIA, y las reglas prohíben cualquier dispositivo, sistema o procedimiento que esté diseñado para aumentar el flujo o para almacenar y reciclar combustible después del punto de medición, o que tenga el efecto de hacerlo.

La pregunta de Red Bull se produjo en medio de especulaciones sobre el rendimiento de los motores de Ferrari esta temporada, con rivales que intentan averiguar cómo ha sido capaz de desarrollar esta ventaja, especialmente en la fase de clasificación.

El director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, expresó su decepción por las acusaciones hechas contra su equipo, y que su pobre desempeño en la carrera de Estados Unidos no tenía nada que ver con la potencia del motor.

"Leí y escuché muchos comentarios este fin de semana sobre una directiva técnica y el impacto en nuestros coches", dijo. "He oído comentarios al final de la carrera que me han decepcionado mucho. De hecho, creo que ayer estuvimos muy cerca de la pole como en la última carrera".

"Creo que Seb pudo haber conseguido la pole, pero tal vez fue un poco cauto en una salida de curva. Creo que Charles tuvo un claro problema por la mañana, perdiéndose el tercer libre, y luego tuvo un cambio en el motor que instalamos en el coche.

"En general, viendo su rendimiento en la Q3, y lo que se podría haber hecho, sin el problema de la mañana, estoy bastante seguro de que él también habría estado en la lucha por la pole. Así que no veo dónde está el problema".

"Si miramos la carrera de hoy, ciertamente la velocidad en la recta no era nuestro problema, sino que tuvimos claros problemas con el agarre del coche con ambos pilotos".

"Es el tipo de comentarios que están completamente equivocados en el deporte. No es bueno para el campeonato y creo que todo el mundo debería ser un poco más cuidadoso", zanjó.

Crónica del GP de Estados Unidos: Hamilton se corona hexacampeón y Bottas gana en Austin

Las mejores fotos del frenético y decisivo GP de Estados Unidos