Kvyat califica de "muy estúpida" la sanción por el toque con Pérez

La parte final de la carrera en Estados Unidos vio un duelo entre Daniil Kvyat, quien lanzó su Toro Rosso por el interior de la curva 15 sobre el monoplaza del mexicano Sergio Pérez, chocando con el extremo izquierdo del alerón delantero del Racing Point y forzando al de Jalisco a irse fuera.

Pérez se reincorporó y se mantuvo al lado de Kvyat a pesar del contacto, pero el ruso completó la maniobra en la parte exterior de la siguiente curva para asegurarse el 10º puesto en la carrera, una posición que le duró poco tiempo, porque fue sancionado con cinco segundos minutos después de terminar la carrera, cayendo al 12º puesto.

Crónica del GP de Estados Unidos: Hamilton se corona hexacampeón y Bottas gana en Austin

Cuando el piloto de Toro Rosso se enteró de la penalización después de la carrera, dijo a Ziggo Sport: "Eso es mentira. Eso es increíble y no tengo palabras. Es muy estúpido".

"Sólo fui por dentro y él cerró la puerta, es normal. Y luego nos tocamos y lo adelanté por fuera. Es algo inaceptable”.

La penalización supone la segunda vez en dos carreras en las que Kvyat no está de acuerdo con una penalización posterior que le cuesta puntos, ya que el ruso fue sancionado por chocar con Nico Hulkenberg en la última vuelta del anterior Gran Premio de México.

Hablando de la maniobra de Kvyat en el Circuito de Las Américas, Pérez pensó que el piloto de Toro Rosso no desaceleró tanto porque las banderas amarillas ondeaban en la curva 12 por el Haas de Kevin Magnussen, y por lo tanto estaba en posición para lanzar su ataque.

"Creo que al final Kvyat se excedió demasiado, bajo la bandera amarilla no levantó, me atacó inmediatamente después de la bandera y luego en la curva 15 se estrelló contra mí", dijo Pérez.

La decisión de la penalización deja al equipo Racing Point con un punto de ventaja sobre Toro Rosso en la lucha por la sexta posición en el campeonato de constructores.

Repasa las posiciones: Así queda el mundial de F1 a falta de dos carreras

El otro piloto de Toro Rosso, Pierre Gasly, se las tuvo que ver con Pérez poco antes que su compañero de equipo cuando intentó defenderse del mexicano por el noveno puesto, pero sufrió daños, y finalmente se vio obligado a retirarse.

"A tres vueltas del final empezamos a pelear con Sergio, y llegamos juntos a la curva 13", explicó Gasly. "En la 12 ya estábamos cruzando líneas y luchando. Entró por dentro en la 13, luego nos tocamos con mi neumático delantero derecho, y [el contacto] simplemente dobló la suspensión delantera derecha".

Cuestionado sobre si alguno de los dos pilotos tuvo la culpa del incidente, Gasly dijo: "Sinceramente, sea lo que sea, no me va a devolver los puntos. No lo sé. Echaré un vistazo al vídeo para ver qué sucedió. No creo que haya habido nada grande, pero desafortunadamente fue suficiente para doblar la suspensión y terminar la carrera".

Las mejores fotos del frenético y decisivo GP de Estados Unidos