Charles Leclerc se enfrenta a esta temporada de F1 con el reto de batir a su nuevo compañero de equipo tras pasar dos años en Ferrari junto a Sebastian Vettel. Antes del arranque del Mundial 2020, la escudería anunció el fichaje de Carlos Sainz, que abandonaría las filas de McLaren al final del año.

En una entrevista con Roberto Chinchero, compañero de la edición italiana de Motorsport.com, Leclerc se sinceró y contó cómo se ha preparado para la nueva temporada y el efecto que ha tenido la entrada de Carlos Sainz en Ferrari.

Ante la cantidad de tiempo que ha pasado este año con los de Maranello, Leclerc admite que, al igual que en temporadas anteriores, ha dedicado las mismas horas que siempre en trabajar con el equipo y el monoplaza.

"En realidad, el tiempo que paso con el equipo es siempre el mismo, quizás desde fuera se dedujo que estoy pasando más tiempo en Maranello porque he colgado más fotos en las redes sociales, en particular las relativas a partidos de pádel que nunca me pierdo cuando puedo”.

Sin embargo, tras el parón invernal de este año, el monegasco confesó que tras su recuperación de la COVID-19, comenzó a trabajar sin descanso en la fábrica como nunca antes lo había hecho.

Respecto a su compañero, Leclerc se deshace en elogios hacia el piloto español. Pero, no es la primera vez que Leclerc le dedica buenas palabras a Carlos Sainz. Ya lo hizo a comienzos de temporada, donde afirmaba que "nunca había pasado tanto tiempo" con un compañero de equipo.

Sin embargo, en esta ocasión, alaba la positiva y contagiosa actitud de Sainz, que ha motivado a Ferrari a seguir luchando y mejorando para lograr su objetivo principal, la victoria.

"En los últimos años ha estado en más equipos y creo que siempre es interesante tener una idea de cómo trabajan los rivales".

"Luego percibí de inmediato su gran motivación, está en su primer año con Ferrari y se ve que quiere hacerlo muy bien de inmediato, y esa euforia es contagiosa para el beneficio de todo el equipo."

"Creo que para un equipo siempre es bueno tener dos pilotos que aprietan y lo dan todo para volver a la victoria”, finalizó.

Las mejores imágenes de Ferrari en el GP de Bahrein

