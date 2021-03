Leclerc pasó más tiempo que nunca preparando 2021 con Ferrari

Leclerc reveló en enero que había dado positivo por COVID-19 tras un viaje a Dubai, pero pudo volver a unirse a Ferrari a finales de mes para completar unos test con un monoplaza de 2018.

El piloto monegasco llega a su tercera temporada con Ferrari tras liderar el equipo en 2020, sumando dos podios y cerca del triple de puntos que su compañero Sebastian Vettel.

Pero Leclerc sabe que todavía había mucho margen de mejora de cara a este año, y ha descubierto que ha pasado una cantidad considerable de tiempo con Ferrari en Maranello durante el invierno para trabajar en esas áreas.

"Creo que nunca había estado tanto en Ferrari como esta temporada antes del inicio de la temporada", dijo Leclerc.

"También hemos estado haciendo bastantes test con el coche viejo, así que me siento muy preparado. He estado trabajando de manera similar a como lo he hecho en el pasado, tratando de comprender cuáles fueron mis puntos débiles el año pasado".

"Sigo creyendo que la gestión de neumáticos es algo en lo que tengo que seguir aprendiendo. He mejorado enormemente en eso el año pasado y espero que este año sea un paso más".

"Eso es lo que he hecho básicamente, tratar de repasar las carreras, tratar de entender qué podríamos haber hecho mejor como equipo, yo mismo como piloto, en el coche, y sí, especialmente tratar de mejorar la gestión de los neumáticos".

Además de rodar con el SF71H 2018 en Fiorano en enero, Leclerc también participó en un test de neumáticos Pirelli el mes pasado utilizando un coche muleto de 2019 para ayudar a desarrollar las nuevas goma de 18 pulgadas para 2022.

Se estrenará con el nuevo Ferrari, el SF21, en los test de pretemporada en Bahrein a finales de esta semana, 15 días antes del comienzo del mundial.

Leclerc es uno de los seis pilotos de F1 que han contraído la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La gravedad del virus ha diferido entre los grupos, y algunos han sido más afectados que otros.

Lance Stroll dijo la semana pasada que "subestimó" el impacto de la COVID-19 en su temporada 2020 después de contagiarse antes del Gran Premio de Eifel. Y admitió que tardó tiempo en superarlo por completo.

Pero Leclerc confía en que se ha recuperado por completo del virus, después de haberse sometido a pruebas específicas para asegurarse de que su estado físico estuviera en sus niveles normales antes de la nueva temporada.

"Me recuperé por completo", dijo Leclerc. "No me golpeó tan fuerte, afortunadamente, así que me siento completamente bien".

“Hice algunas pruebas físicas justo después de la COVID para asegurarme de que todo volvió a la normalidad, y así fue. Así que todo bien en ese sentido".

