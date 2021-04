Leclerc: "Echaré de menos la capacidad analítica de Vettel

Ferrari decidió no renovar a Sebastian Vettel para 2021, y Charles Leclerc estrena compañero este año con Carlos Sainz.

El monegasco está encantado con el madrileño, y más de una vez ha elogiado el fichaje de Carlos por los del Cavallino. De hecho, en una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com, Leclerc aseguró que en Maranello ya se nota la influencia de Sainz.

Por si te lo perdiste: Leclerc celebra la llegada de Sainz: "Contagia euforia a Ferrari"

En esa misma entrevista, a Leclerc se le preguntó por el que había sido su vecino de box los dos años anteriores, en las dos temporadas que ha completado con Ferrari hasta ahora, Sebastian Vettel.

Aunque la relación entre los dos tuvo episodios de tensión, Leclerc admitió que echará de menos algunos aspectos del tetracampeón. "Por supuesto, empezando por su experiencia", contestó a la duda de si añoraría algo del piloto alemán.

"En determinadas situaciones tenía una gran capacidad analítica y creo que aprendí mucho de Seb en ese aspecto. Me di cuenta de que la importancia que le daba a algunos detalles al final marcaba una gran diferencia en la pista, fue muy interesante para mí analizar esos aspectos".

"Además Seb es una muy buena persona, siempre me ha llamado la atención por su sencillez".

En 2020, con un monoplaza complejo y un motor débil, Vettel no logró encontrar el rendimiento que sí mostró un Leclerc que casi triplicó los puntos de su compañero.

"Creo que al final es realmente una cuestión de sensaciones y estilo de pilotaje. A mí me gusta un coche con una parte trasera que se mueva para poder usarla para girar el coche, y otros pilotos sufren con eso".

"El SF1000 tenía una parte trasera que no era muy estable, y para mí ese aspecto nunca fue un problema, pero no puedo responder por Seb, es solo un aspecto que concierne a mi estilo de conducción.

Por último, respecto a Vettel, nuestro compañero Roberto Chinchero le preguntó qué pensaría si el ahora piloto de Aston Martin acabara el campeonato por delante de él en 2021. Leclerc le restó importancia tanto a esa posibilidad, como a la de encontrarse en pista con el germano.

“No creo que si eso pasa haga ningún drama en plan 'ah... era mi compañero de equipo y lo vencí y ahora está delante de mí'. Cuando bajo la visera no tengo espacio para estos pensamientos, me centro en mí, en el coche y en el compromiso que me espera".

"Y si Seb me adelanta en carrera… inmediatamente intentaré recuperar mi posición, no creo que tenga otros pensamientos en mi mente en ese momento".

También puedes ver: Las 12 relaciones más dañinas entre compañeros en Fórmula 1

(Ordenados de mayor número de victorias a menor)

Michael Schumacher (72 victorias) 1 / 39 Foto de: Ferrari Media Center Niki Lauda* (15 victorias) 2 / 39 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel (14 victorias) 3 / 39 Foto de: Sutton Motorsport Images Alberto Ascari* (13 victorias) 4 / 39 Foto de: LAT Images Fernando Alonso (11 victorias) 5 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Felipe Massa (11 victorias) 6 / 39 Foto de: Sutton Motorsport Images Kimi Raikkonen (10 victorias) 7 / 39 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Rubens Barrichello (9 victorias) 8 / 39 Foto de: Bridgestone Corporation Jacky Ickx (6 victorias) 9 / 39 Foto de: LAT Images Gilles Villeneuve* (6 victorias) 10 / 39 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann* (5 victorias) 11 / 39 Foto de: LAT Images Gerhard Berger* (5 victorias) 12 / 39 Foto de: LAT Images Alain Prost* (5 victorias) 13 / 39 Foto de: LAT Images John Surtees* (4 victorias) 14 / 39 Foto de: LAT Images Clay Regazzoni (4 victorias) 15 / 39 Foto de: LAT Images Eddie Irvine (4 victorias) 16 / 39 Foto de: LAT Images Juan Manuel Fangio (3 victorias) 17 / 39 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn (3 victorias) 18 / 39 Foto de: LAT Images Phil Hill* (3 victorias) 19 / 39 Foto de: LAT Images Peter Collins* (3 victorias) 20 / 39 Foto de: LAT Images *A la derecha, Mike Hawthorn, también ganador con Ferrari Jody Scheckter (3 victorias) 21 / 39 Foto de: LAT Images Rene Arnoux* (3 victorias) 22 / 39 Foto de: LAT Images Michele Alboreto* (3 victorias) 23 / 39 Foto de: LAT Images Nigel Mansell (3 victorias) 24 / 39 Foto de: LAT Images José Froilán González (2 victorias) 25 / 39 Foto de: LAT Images Tony Brooks (2 victorias) 26 / 39 Foto de: LAT Images Wolfgang von Trips* (2 victorias) 27 / 39 Foto de: LAT Images Didier Pironi (2 victorias) 28 / 39 Foto de: LAT Images Patrick Tambay (2 victorias) 29 / 39 Foto de: LAT Images Charles Leclerc (2 victorias) 30 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Piero Taruffi (1 victoria) 31 / 39 Foto de: LAT Images Giuseppe Farina (1 victoria) 32 / 39 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant (1 victoria) 33 / 39 Foto de: LAT Images Luigi Musso (1 victoria) 34 / 39 Foto de: LAT Images Giancarlo Baghetti (1 victoria) 35 / 39 Foto de: LAT Images Lorenzo Bandini (1 victoria) 36 / 39 Foto de: LAT Images Ludovico Scarfiotti (1 victoria) 37 / 39 Foto de: LAT Images Mario Andretti (1 victoria) 38 / 39 Foto de: LAT Images Jean Alesi (1 victoria) 39 / 39 Foto de: LAT Images