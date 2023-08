Leclerc explica por qué no negocia su renovación con Ferrari F1

El piloto monegasco se comprometió con el equipo Ferrari en un acuerdo a cinco años en el pasado 2019, pero durante las vacaciones de verano surgieron falsas historias que afirmaban que había firmado una renovación de su contrato para dos temporadas más con opción a una tercera por un montante total de 175 millones de euros.

No obstante, Charles Leclerc desmintió esos rumores y bromeo diciendo que "ojalá" le hubiera llegado una propuesta tan lucrativa. En cambio, no hubo "ninguna discusión" con las altas esferas de Maranello y añadió que está contento con sus planes de futuro con los del Cavallino Rampante.

Además, ambas partes darán prioridad al desarrollo del monoplaza de 2023 antes de que las negociaciones comiencen a ponerse serias a finales de año: "Me gustaría hacer ese acuerdo, ¡porque parece uno bueno! Sin embargo, no hay nuevos contratos ni conversaciones, pero en un momento dado, sin duda, tendremos esas discusiones".

"Creo que mis intenciones son claras, en cuanto al equipo, no lo sé, pero tampoco me preocupa demasiado", dijo el monegasco. "No es una prioridad por ahora, tan solo queremos intentar trabajar lo máximo posible en el coche para volver al lugar en el que estábamos el año pasado, que era luchar por victorias, y luego ya veremos, al final de temporada seguro que hablaremos".

Charles Leclerc aseguró que no se siente bajo presión para firmar un nuevo contrato, puesto que resta una temporada y media para que se acabe su actual acuerdo, y no hay preocupaciones de que Ferrari intente fichar a alguien más: "Sinceramente, ni siquiera tengo plazos, no tengo tanta prisa".

"Todavía tengo un año y medio, lo que parece poco en cierto modo porque tengo un acuerdo desde hace cinco temporadas, así que ahora nos acercamos al final, pero queda mucho tiempo. No estoy preocupado, probablemente habría empezado a hablar antes, pero no estoy demasiado preocupado, todo irá bien", comentó el monegasco. "No hemos empezado la discusión, pero estoy contento de hacerlo a final de año".

Cuando se le preguntó si era una decisión mutua con Ferrari esperar hasta que acabe la temporada para iniciar las conversaciones, respondió: "Básicamente, no hablamos entre nosotros sobre eso. Ni yo, ni ellos, así que ambos lo hemos decidido así, y creo que es lo correcto, como he dicho, no hay prisa".

