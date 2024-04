Leclerc, sin respuesta a una clasificación que "pasa una vez al año"

Charles Leclerc, un piloto que destaca sobre todo por el ritmo a una vuelta en clasificación, acabó octavo en la clasificación, a 0,589 segundos de la pole de Max Verstappen, mientras que su compañero de equipo, Carlos Sainz, volvió a ser más rápido que él y terminó cuarto.

Sin embargo, el monegasco no pudo explicar el decepcionante rendimiento de su monoplaza, pero dio a entender que se trataba de algo extraño que sólo ocurre "una vez en la temporada", ya que las características del SF-24 parecían lo suficientemente sólidas.

En declaraciones a Sky Sports, Leclerc explicó: "Es una de esas sesiones que tal vez te pasan una vez en la temporada. Pero definitivamente no es una buena sensación".

"Todo está bien, el equilibrio no está mal, siempre podemos mejorar algo, como en cada clasificación".

"Si me fío de las sensaciones al final de la vuelta, pienso: 'Vale, es una vuelta bastante buena'. Y luego miras la tabla de tiempos y estás a un segundo del mejor".

"Cuando pasa eso, normalmente nos fijamos más en los neumáticos y en la forma de ponerlos a la temperatura correcta. Hoy he probado muchas cosas diferentes y no ha funcionado", añadió.

Leclerc también dijo que, aunque por ahora le faltan respuestas, Ferrari debería tener un mejor ritmo de carrera: "Todo lo que he probado no ha funcionado. Así que, por ahora, no tengo la respuesta".

"Sin embargo, lo positivo, si tenemos que encontrar algo positivo, es que nuestro ritmo de carrera parece un poco mejor. Pero en una pista como ésta, la posición en la clasificación es muy importante y hoy no hemos hecho un buen trabajo".

El piloto monegasco se había quedado sin neumáticos en la Q3, por lo que sólo pudo hacer una vuelta rápida y la hizo muy pronto comparado con el resto de pilotos. Sin embargo, incluso en la comparación directa con sus rivales, fue el séptimo más rápido antes de perder otra posición.

Ante la pregunta de si un plan más habitual le habría ayudado, Leclerc dijo: "No ha mejorado mucha gente... Así que no lo creo".

"De la Q1 a la Q3, no ha sido una gran mejora. Ya en la primera vuelta de la Q1 me dije: 'Las sensaciones son bastante buenas'. Normalmente, cuando es así, el tiempo acompaña, pero hoy ha sido todo lo contrario. Así que tenemos que investigarlo", concluyó el piloto monegasco de Ferrari en F1.