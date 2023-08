Mercado de pilotos de F1 2024: rumores, opciones, contratos...

Llegados al ecuador de la temporada 2023 de F1 y metidos de lleno en las tres semanas de vacaciones que la categoría afrontará en agosto, la 'Silly Season' está en su punto más álgido de rumores y posibles cambios en las alineaciones de cara a 2024. Aquí analizamos las distintas opciones.

Por si no lo sabías: Todo sobre la Silly Season en F1: qué es, cuándo empieza y más

Antes de pasar a señalar cambios de equipo y fichajes, hay que recalcar que de los 20 pilotos de la F1 actual, 13 tienen contrato para 2024, lo cual tampoco es una prueba de fuego para asegurar que seguirán en los asientos que ocupan este año. Sin embargo, lo que sí es seguro es que hay siete puestos aún pendientes, los dos del equipo Haas, los dos de AlphaTauri, uno de Alfa Romeo, uno de Williams y otro de Mercedes.

Precisamente ese de Mercedes es el que podría tener la clave del mercado de pilotos, si es que Lewis Hamilton no renovase y pusiera, después de 11 temporadas, fin a su vínculo con el equipo alemán. Además del heptacampeón, acaban contrato en este 2023 Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen y Logan Sargeant.

Lo cierto es que Hamilton no oculta su deseo de seguir en Mercedes y Wolff da por hecha su renovación, pero su status ha cambiado y más allá de lo económico, hay otros detalles que pulir, como la implicación del piloto en los diversos programas que tiene el equipo fuera de la pista. Mientras otros años Hamilton no rechazaba del todo la posibilidad de retirarse, ahora mantiene su deseo de continuar, tras dos años en los que su equipo no lucha por ganar. En mayo, dijo que la renovación estaba 'casi lista', pero han pasado dos meses y aún no hay noticias.

Ahora mismo, la opción más probable es que Hamilton continúe como compañero de George Russell, pero... ¿qué hay de las demás opciones?

¿Qué pilotos tendrán Red Bull y AlphaTauri en la F1 2024?

Pese a los rumores, en Red Bull han confirmado una y otra vez a Sergio Pérez para 2024, por lo que el mexicano mantendrá su asiento junto a Max Verstappen y la gran duda está en la F1 2025, cuando quede libre. A ese puesto optarán tanto Yuki Tsunoda como Daniel Ricciardo, ya que ambos parece que renovarán buscando rendir bien el próximo curso para llegar al equipo campeón en 2025.

Ricciardo de momento ha cumplido las expectativas de Red Bull, pero salvo un bajón gigante de Pérez, no subirá en 2024. Sin embargo, si lo hiciera muy mal, su asiento en AlphaTauri correría peligro respecto a Liam Lawson, el joven de la cantera de Red Bull mejor colocado.

¿Qué pilotos tendrán Alfa Romeo y Haas en la F1 2024?

Haas tiene a sus dos pilotos sin contrato para el próximo año, pero ya habría empezado a negociar la renovación con Kevin Magnussen y también con Nico Hulkenberg, por lo que repetirían alineación en la F1 2024 y nada cambiaría en el equipo americano.

En Alfa Romeo, Valtteri Bottas tiene contrato para la F1 2024, pero el de Zhou acaba a finales de 2023. Sin embargo, el equipo ya negocia la renovación del piloto chino, que es el que tiene más posibilidades de seguir junto a Bottas.

¿Qué pilotos tendrá Williams en la F1 2024? ¿Última oportunidad de Mick Schumacher?

Logan Sargaeant acaba contrato este año y no está rindiendo como se esperaba, siempre muy lejos de Alexander Albon. Tiene la última parte del curso para ganarse su renovación para 2024. Si no, aún se rumorea con un posible regreso del piloto reserva de Mercedes, Mick Schumacher, que volvería a la parrilla.

Entonces...

¿Qué pilotos cambiarán para la temporada 2024 de F1?

Si tenemos en cuenta que 13 pilotos tienen contrato para 2024, que la renovación de Hamilton está prácticamente hecha, que Haas quiere conservar a Hulkenberg y Magnussen, y que Alfa Romeo planea seguir con Zhou, se puede decir que las únicas dudas son la de Sargeant en Williams y si en AlphaTauri/Red Bull se produce algún cambio, aunque parece que Tsunoda y Ricciardo seguirán y la parrilla de la F1 2024 tendrá prácticamente los mismos pilotos que la de 2023.

¿Y Alex Palou? Se le relacionó con Williams y AlphaTauri al no tener sitio en McLaren, pero habría renovado con Chip Ganassi para seguir en la IndyCar en 2024 con una muy suculante oferta que le convertiría en el mejor pagado de la historia de la categoría.

Respecto a los pilotos con contrato, siguen los rumores de que Sainz se marchará de Ferrari cuando acabe su actual acuerdo a finales de 2024 rumbo a Audi, pero el piloto lo niega y asegura querer continuar con los italianos.

Sin embargo, la Silly Season del próximo año sí será muy intensa, ya que ahí acabarán contrato tanto el español de Ferrari como su compañero Charles Leclerc, además de Sergio Pérez con Red Bull, Oscar Piastri con McLaren, Fernando Alonso con Aston Martin o Esteban Ocon y Pierre Gasly con Alpine.