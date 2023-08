Sainz: "No creo que siempre vaya a ganar Verstappen"

La segunda parte de la temporada de Fórmula 1 ya está aquí, y en el Gran Premio de Países Bajos, los pilotos afrontarán el regreso de las vacaciones con la intención de batir al todopoderoso Max Verstappen. El neerlandés va camino de empatar la racha de nueve triunfos consecutivos de Sebastian Vettel, pero sus rivales lo quieren detener a toda costa en su propia casa.

Uno de ellos es Carlos Sainz, quien a pesar de tener claros los objetivos de Ferrari para mejorar su monoplaza, va a por todas: "No creo que siempre vaya a ganar Max [Verstappen] cada fin de semana. [Los periodistas] Lo ponéis como si fuera algo dramático, pero sé cuáles son mis opciones, quiero que Ferrari gane una carrera, nadie es perfecto, así que afortunadamente, Red Bull fallará en algún momento de la temporada"

"Voy cada fin de semana pensando en que es posible, que tengo la oportunidad, porque incluso en los años más dominantes de Mercedes o Red Bull, se puede ganar una carrera, cualquier cosa puede pasar", dijo el español. "Como piloto, vives, especialmente en este tipo de temporadas, creyendo en la motivación, y si no, tengo mucha motivación por los podios, por luchar por grandes posiciones, amo la Fórmula 1 y competir cada fin de semana con Ferrari".

A pesar de querer vencer al vigente campeón del mundo en el circuito de Zandvoort, el madrileño no pierde de la cabeza su principal reto: "También por desarrollar este coche y ver el feedback que puedo tener en el monoplaza del año que viene, me encanta ese reto, creo que eso resume todo. Si estuviera en el lugar de Max, no me gustaría que cambiara nada porque he hecho el trabajo, y simplemente es lo que han hecho, porque está pilotando a un nivel increíble, se lo merece porque nos está derrotando, no tengo nada que decir, solo felicitarle y haré lo posible por ganarle".

Sobre lo que ha de hacer su escudería, que es cuarta en la clasificación general de constructores, por detrás de Red Bull, Mercedes y Aston Martin, es consciente de la filosofía que necesitan el resto del 2023: "Creo que el ambiente es 'tratar de entender todo lo que podamos dónde estamos con el coche', probando cosas nuevas cada fin de semana para conocer las reglas y ver dónde estamos respecto a la referencia, que es Red Bull, y cómo podemos hacer el monoplaza de 2024 más rápidos".

"También pasando mucho tiempo en el simulador, probando mucho e intentando poner cada cosa en su sitio para estar en un mejor lugar para la temporada que viene", continuó Carlos Sainz. "No es ningún secreto que este curso nos falta consistencia en el coche, es muy difícil predecir en qué circuitos seremos rápidos y en cuáles no. Creo que el mejor ejemplo fue la diferencia que había entre Hungaroring y Spa-Francorchamps, esperábamos tener un buen fin de semana en Hungría y en Bélgica no, y fue todo lo contrario, lo que es algo intrínseco que no entendemos del todo bien".

"Esa impredicibilidad y falta de consistencia es exactamente en lo que estamos enfocados para mejorar, y esperamos hacerlo este gran premio, y el resto del año", explicó el español antes de citar lo positivo del SF-23. "Como cosas buenas, el monoplaza nos ofrece buenas oportunidades en las clasificaciones, para quizá estar más arriba de lo que estamos con el ritmo de carrera, y si consigues una buena vuelta, puedes prolongarlo para acabar en el podio si no tienes muchos problemas el domingo. El foco principal está en hacer el coche rápido en carrera, y quizá alargar esas buenas clasificaciones".

"Con dos décimas arriba puedes ser segundo o tercero, pero si estás por detrás, puedes ser noveno o décimo, así que creo que estará apretado", afirmó. "Hemos hecho doce, quedan diez, así que esas diez vamos a ir a fondo para entender el coche. No es un secreto que desde Bahrein tenemos algo que no comprendemos a tope, aunque identificamos los puntos débiles muy rápido, como la sensibilidad al viento o a las temperaturas".

"Lo que queremos es entender las razones, y probar diferentes cosas para ponerlo todo en el monoplaza del año que viene, que esperemos que nos dé réditos, aunque por ahora estamos centrados en mejorar todo lo que podamos", concluyó el piloto de los del Cavallino Rampante en el Gran Premio de Países Bajos.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!