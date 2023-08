Pérez se defiende: "Cuando la gente no está aquí, es muy fácil hablar"

La trayectoria de Sergio Pérez dio un giro radical cuando el equipo Red Bull Racing decidió contar con él para ser el compañero de Max Verstappen a partir de 2021. Desde entonces, el mexicano ha sido el mayor aliado del neerlandés, aunque en ocasiones, como en el principio del presente curso, se reveló para intentar de destronar al todopoderoso campeón.

Sus dos victorias el inicio de 2023 lo ponían como un claro candidato, pero sus diversos errores le fueron lastrando hasta ver en peligro la segunda posición de la clasificación. No obstante, en las últimas carreras pudo dar un pequeño paso adelante para no estar tan lejos del holandés, y pareció escuchar los consejos que le dio Nico Rosberg de no mirar las redes sociales.

"Obviamente, siempre intentas de conseguir tu propio aprobado, es como desafiarte a ti mismo, pero no miro lo que dice la gente sobre mí o sobre mi carrera, sé de lo que soy capaz y lo que he hecho, y no fue hace tanto, tan solo unos meses", dijo en la previa del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1. "Cuando la gente no está aquí, es muy fácil hablar, esta es la forma en la que funciona el mundo del deporte, pero lo importante es estar desconectado y rendir al máximo de tus posibilidades".

"No sigo las redes sociales, lo primero, y después, durante el verano, he estado muy ocupado pasando un buen tiempo y no escucho todo eso, solo me centro en lo que debo hacer", continuó el de Guadalajara. "No estoy donde me gustaría estar todavía, que es como estaba en el comienzo del año. Creo que las cosas iban más naturales para mí, pero hemos hecho un buen trabajo y pensamos que mejoraremos a partir de ahora, cada piloto tiene diferentes exigencias, y de cada uno se siente más cómodo con una cosa".

El de Red Bull tiene claro lo que hará en el resto de 2023, aunque también es consciente de que su escudería no debe despistarse ante el posible salto en el desarrollo de sus rivales: "Creo que es muy pronto para decirlo, hay muchos saltos de los equipos, como el que ha hecho McLaren, solo se necesita que otra escudería haga una mejora, así que no pienso en eso. Me centro en trabajar duro, intentar mejorar carrera a carrera en las diferentes áreas".

"Era muy importante acabar fuertes en las últimas citas, no es un secreto que sufrí un poco más en el desarrollo del coche, no me venía de forma natural, y debía ir más a fondo en mi pilotaje para adaptarme y cambiarlo", comentó Sergio Pérez. "El monoplaza simplemente era diferente, y creo que en las últimas carreras hemos ido a mejor. Creo que en Spa-Francorchamps fuimos bastante competitivos, así que eso es positivo".

"Solo me centro en mí mismo, quedan diez carreras y espero que lleguen victorias, tener esa consistencia que hemos tenido en los últimos grandes premios y acabar la temporada muy fuerte para ir a la próxima, ese es mi objetivo", dijo el mexicano antes de asegurar que no era sencillo para él estar en sintonía con lo que le dice su compañero a los ingenieros. "No es fácil para mí porque sé cuál es el potencial del coche, Max [Verstappen] lo ha estado explotando, pero cuando no tienes ese sentimiento [con el monoplaza], es muy difícil como piloto. Tenemos un gran coche".

"Creo que al final del día, el equipo intenta hacer el coche más rápido, a veces el desarrollo se adapta mejor a un estilo que a otro, y así es como va", expresó. "Con las pocas pruebas que tenemos, no podemos seguir diferentes caminos de puesta a punto, así que puedes quedarte atascado para el resto del fin de semana, y esa no es una buena situación para un piloto".

"Pienso que todavía debemos entender muchas cosas del lado del desarrollo, en lo que le gusta al equipo y en cómo nos sentimos más cómodos, ya hemos hecho algunas mejoras durante el verano para tratar de que esté más a gusto, por lo que espero que en la segunda mitad de la temporada mejore mucho", concluyó el mexicano en el circuito de Zandvoort.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!