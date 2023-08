Alonso: "Aston Martin F1 juega en la Champions League, es el mayor reto"

Las vacaciones de verano para los pilotos de Fórmula 1 han llegado a su fin, y por delante tienen una nueva cita en el Gran Premio de Países Bajos 2023. Todos dejaron atrás el tiempo de descanso, que es vital para recuperar fuerzas, como Fernando Alonso, que prefirió quedarse en su Asturias natal en lugar de "Ibiza o Mallorca" con su familia relajándose "para la segunda parte de la temporada".

El dos veces campeón del mundo pudo recargar las pilas antes de volver a subirse a su monoplaza en el circuito de Zandvoort, aunque antes de ello, en la rueda de prensa oficial de la FIA le preguntaron sobre cómo calificaría los primeros meses en Aston Martin: "Digamos que ha sido inesperado por una parte por lo competitivo que ha sido el equipo, desde la primera carrera estábamos en una posición muy fuerte".

"Maximizamos cualquier oportunidad en esas primeras citas, y en las últimas no hemos sido tan competitivos como esa primera parte, pero seguimos puntuando en cada fin de semana", dijo el español. "En la segunda parte del año creo que debemos volver a un lugar más competitivo, creo que todo está muy apretado por detrás de Red Bull, con Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren, por lo que estaremos en esa pelea hasta Abu Dhabi".

El ovetense ocupa la tercera posición de la clasificación, con tan solo un punto de ventaja sobre Lewis Hamilton, que será un duro rival por ese hipotético podio general a final de año. Sin embargo, confía en que su escudería le puede dar un mejor coche con las actualizaciones que tienen previstas, no para el 2023, sino para el próximo curso: "[Traen mejoras] Para tener una buena dirección, no solo para este año, sino para el que viene. En Canadá introdujimos nuevas piezas, en Silverstone también, y aquí [en Zandvoort], todo para volver a un buen estado de forma".

"Eso espero", respondió categóricamente cuando se le preguntó si podría descorchar el champán en Zandvoort, pero no consideraba una decepción si no repite las seis veces anteriores de principios de temporada. "No estaré decepcionado, pero es más difícil ahora, hay más competencia ahora por los podios, como he dicho antes. Estamos muy cerca, y va a ser muy complicado sumar otros seis [podios] en la segunda mitad, aunque estaré contento con dos o tres, eso espero".

"Creo que esto es Fórmula 1 y que las cosas cambian muy rápido, fue una sorpresa para nosotros, el coche era rápido y la escudería estaba destacando en el invierno, sobreponiéndose a los problemas del año pasado, y pienso que se han recuperado de todo, con las estrategias bien en la mayoría de las carreras para obtener esos resultados", explicó Fernando Alonso. "No solo se trataba del ritmo del coche, sino que debías juntar todo desde los entrenamientos libres hasta el domingo, y creo que estamos jugando ahora en la Champions League, contra equipos que intentan desarrollarse, y creo que ese es el mayor reto para Aston Martin ahora".

El dos veces campeón del mundo también ve cómo varían los rendimientos entre grandes premios, por lo que se le hace difícil pronosticar una posición a final de campaña: No lo sé, creo que va a ser de arriba abajo, cada fin de semana es diferente. Por el momento, creo que Mercedes es un poco más rápido que nosotros, han conseguido los resultados que podían siempre, y nosotros hemos sido un poco más inconsistentes, por lo que debemos volver al rendimiento de las primeras carreras, y veremos".

