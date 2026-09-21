Doriane Pin se marca un plazo para llegar a la F1
La piloto de desarrollo de Mercedes en F1, Doriane Pin, se ha marcado como objetivo conseguir un asiento titular en la Fórmula 1 en los próximos cinco años.
La piloto de desarrollo de Mercedes en Fórmula 1, Doriane Pin, se ha marcado un plazo de cinco años para conseguir un asiento como titular en la parrilla de la F1.
En una reciente entrevista de Mercedes para el programa In Convo With Kids, la piloto francesa confirmó cuáles son sus objetivos profesionales a largo plazo y su convencimiento de que las mujeres pueden llegar a competir en el campeonato. Cuando le preguntaron dónde se veía dentro de cinco años, Pin respondió directamente: "En la Fórmula 1".
"Eso estaría genial. Abriría algunas puertas a todas las chicas que quieren ser pilotos de Fórmula 1".
Después de proclamarse campeona de la F1 Academy en 2025, Pin fichó como piloto de desarrollo de la escudería de Brackley y se convirtió en la primera mujer en pilotar un Fórmula 1 de Mercedes en Silverstone, en abril de 2026, cuando probó el W12 de la temporada 2021.
Además de sus funciones en la F1, la piloto de 22 años ejerce como piloto de desarrollo de Peugeot en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y de Citroën en la Fórmula E. También compite en la categoría LMP2 Pro-Am de las European Le Mans Series con el equipo Duqueine.
Pin está muy comprometida con el aumento de la diversidad y la inclusión dentro de la industria del automovilismo.
Doriane Pin, Mercedes
Photo by: Mercedes AMG
"La diversidad, en general", respondió cuando le preguntaron por una cosa que cambiaría del mundo. "Tanto en el deporte como fuera de él, creo que necesitamos más diversidad".
"Más oportunidades para todo el mundo. Especialmente por mi experiencia en un deporte dominado por hombres como el automovilismo. Así que estaría bien que también tuviéramos muchas mujeres en la Fórmula 1".
Si Pin consigue llegar a la F1, se uniría al reducido grupo de mujeres que han pilotado monoplazas de Fórmula 1 de la era moderna. La directora general de la F1 Academy, Susie Wolff, participó en sesiones oficiales de entrenamientos libres con Williams en 2014, convirtiéndose en la primera mujer en participar en un fin de semana de gran premio en 22 años.
Más recientemente, la embajadora de Aston Martin Jessica Hawkins completó un test de 26 vueltas al volante del AMR21 en Hungaroring en septiembre de 2023.
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