Alonso tiene razón al dar la voz de alarma sobre la F1, pero la historia se repite

Cuando Fernando Alonso tomó asiento en la rueda de prensa de la FIA celebrada el jueves en la previa del estreno de Madring, las preguntas ya eran fáciles de prever.

Todo el mundo sabía que al bicampeón de Fórmula 1 le preguntarían qué sentía al volver a correr en España, qué le parecía el nuevo circuito urbano de Madrid y, como era de esperar, cuándo podríamos tener más claridad sobre su futuro.

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La respuesta a esa última pregunta fue: "No pronto". A la siguiente pregunta sobre qué era exactamente lo que provocaba el retraso, el español la desestimó con una risa: "Porque me parece bien, ¿no?".

Poco después, el piloto de 45 años reiteró que depende principalmente de la diversión: el reglamento es incluso más importante que la competitividad de Aston Martin, aunque hay que decir que este último factor, lógicamente, también influye en su disfrute.

Cuando Motorsport.com preguntó a Alonso por su opinión actual sobre el reglamento de 2027 —incluido el pequeño ajuste en el caudal de combustible—, su respuesta fue algo enigmática, especialmente en su parte final.

"Creo que es un paso en la dirección correcta", respondió. "Si es suficiente… estos coches siempre recompensarán recargar las baterías en las curvas de mayor velocidad y al final de las rectas, porque así se saca el tiempo de vuelta óptimo".

"Debido a estas unidades de potencia, en un momento dado de la vuelta hay que recargar las baterías, y se recargarán en los lugares más problemáticos para la diversión. Será en las curvas de alta velocidad y al final de las rectas. Eso va en contra de cualquier intervención del piloto o de llevar el coche al límite".

"Pero, en cierto modo, aún tengo alguna esperanza de que las normas del año que viene tengan que modificarse de nuevo, de que esta no sea la versión definitiva", añadió.

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El contrato actual de Alonso expira al final de la temporada de F1 de 2026 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Esas últimas palabras resultaron enigmáticas, porque ¿qué quería decir exactamente el español: ajustes antes del inicio de la próxima temporada o más cambios durante 2027 si las carreras sigune sin ser lo suficientemente buenas?

Cuando le hice esa pregunta a Alonso al salir de la sala de prensa, dejó claro que se refería a la primera opción —más cambios antes del inicio de 2027— y añadió, mientras me ponía una mano en el hombro: "¡La vida está llena de sorpresas, amigo!".

Es una frase que podría plasmarse en un azulejo, una pequeña perla de sabiduría popular.

Incluso con la ayuda de Honda, la historia parece repetirse

Más tarde, durante esa jornada de prensa, salieron a la luz los comentarios realizados por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en el New Economy Forum. Entre otras cosas, dijo que no quería que Alonso se retirara de la F1 así y por tanto que quería hacer todo lo posible para ayudar a Aston Martin y a Honda. Además, recordó que ya habían emprendido "acciones legales" en mayo.

Esto último sonaba bastante dramático, pero al indagar un poco más resultó que se refería a las oportunidades de gasto extra previstas en las normas ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) de la FIA, para un fabricante que se encuentre más de un 10% por detrás del motor de combustión de referencia.

Ben Sulayem lo presentó como algo más importante de lo que realmente era.

Quizá se pueda decir lo mismo de "hacer todo lo posible para ayudar a Honda". Al indagar más, parece que se refiere a cambios extra en el ADUO, pero eso también es totalmente lógico y no está dirigido exclusivamente a Alonso. Todo el mundo en el paddock puede ver que el ADUO no está funcionando actualmente tal y como se pretendía en un principio.

Honda ha tenido un mal comienzo como socio de Aston Martin en el ámbito de los motores

El fabricante con la mejor unidad de potencia según la opinión común (Mercedes) ha obtenido una ventaja para seguir desarrollándola, mientras que Red Bull, que necesita trabajar en la parte eléctrica claramente, al tener el motor de combustión más potente, no tiene la oportunidad de hacerlo. Así que sí, el ADUO debe cambiar y, si de todos modos se están llevando a cabo esos debates, quizá también podrían dar una mejor oportunidad a Honda, que parece estar bastante rezagado en todos los aspectos.

Sin embargo, hay dos salvedades importantes. En primer lugar, aunque se eche una mano a Honda, la unidad de potencia de Sakura no mejorará de forma significativa de la noche a la mañana. El ingeniero jefe Shintaro Orihara lo dijo en una entrevista reciente con Motorsport.com: el objetivo es volver a ser un "competidor de primer nivel" en 2028, pero el camino para llegar hasta allí será difícil y llevará tiempo.

La ayuda extra no es una solución milagrosa.

En ese sentido, la historia podría repetirse, ya que Honda puede alcanzar el éxito una vez que Alonso deje de pilotar un coche con motor Honda. Quizás para evitar eso Alonso dijo el domingo que, si renueva, sería por varios años. Porque, sí, con las instalaciones de Silverstone, Adrian Newey y el acuerdo de fábrica con Honda, todos los ingredientes para un éxito a largo plazo siguen estando ahí. Simplemente está llevando más tiempo de lo esperado, y de una forma que resulta emblemática de la carrera de Alonso en la F1: por desgracia, con demasiada frecuencia en el lugar equivocado en el momento incorrecto, como demuestran sus solo dos títulos mundiales, que no reflejan su verdadero talento.

Lección aprendida, pero la visión ideal de Alonso llevará años

Pero el panorama competitivo es solo una parte, porque ¿no dijo Alonso que disfrutar al volante es incluso más importante que eso?

En ese sentido, Alonso tiene un don para las frases ingeniosas. A principios de este año, calificó las curvas de alta velocidad de Silverstone de "estaciones de recarga", y en Madrid fue un paso más allá cuando se planteó la nueva curva peraltada: La Monumental.

"No puede ser que Michael [el responsable de relaciones públicas de Alonso] sea más rápido que Max Verstappen si tiene más batería, porque la curva 12 es una curva tan increíble que Max tiene que marcar la diferencia respecto a Michael, pero por ahora sinceramente no podemos hacerlo", afirmó.

"Pero en la Fórmula 1 —o en el automovilismo en general— debería ser que, en la curva 12, si Michael es más valiente que yo, vaya más rápido. Si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él; así es como debería ser. Ahora solo [depende de] cuánta batería tenga".

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Verstappen y Alonso han sido dos de los mayores críticos del reglamento de 2026 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quizá deberíamos intentar averiguar si Michael Clayton sería realmente más rápido que Max Verstappen.

Alonso ha mantenido recientemente nuevas conversaciones con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, y también con Ben Sulayem, pero, en este caso también, es probable que la solución real llegue demasiado tarde. La proporción entre el motor de combustión y la propulsión eléctrica se ajustará a un 58-42 el año que viene, antes de pasar a un 60-40 en 2028.

Sí, eso mejora la situación, pero no, sigue sin ser lo que la F1 debería ser a ojos de Alonso. Él experimentó lo que la F1 realmente debería ser antes del GP de España, cuando condujo varios coches en Barcelona, como el McLaren MP4/4 y su McLaren de 2007.

"¡Ha sido el mejor día del año para mí hasta ahora! Conduje coches sin baterías, sin nada. Solo les eché combustible, les puse neumáticos, mucho ruido, muchos vídeos, tapones para los oídos… Así que sí, fue increíble", afirmó el veterano piloto español.

Esa es la F1 tal y como a Alonso le gustaría verla, pero, por desgracia, también una Fórmula 1 que parece inalcanzable en los próximos años. Aunque se introduzcan más ajustes para 2027 con el fin de suavizar el golpe, seguirá sin acercarse ni remotamente a la visión ideal de Alonso.

La buena noticia de esta temporada es que todos —la F1, la la FIA, todas las partes implicadas— han aprendido la lección, tal y como también indicó Domenicali en abril en una extensa entrevista con esta web. Para el próximo ciclo de reglas, los fabricantes de unidades de potencia tendrán menos influencia y el motor de combustión volverá a desempeñar un papel más destacado.

Lección aprendida, pero, en circunstancias normales, habrá que esperar hasta 2030 o 2031 para que esa lección se pueda poner en práctica.

Domenicali admitió que los fabricantes de coches tuvieron una influencia excesiva en el reglamento de 2026 Foto: Motorsport Network

En ese sentido, lo mismo se aplica en ambos frentes —el panorama competitivo y la normativa—: se avecinan tiempos mejores, pero aún pasarán años antes de que todo eso se haga realidad. Así pues, independientemente de lo que decida Alonso, habrá que ver si las soluciones llegan a tiempo.

Dicho esto, muchos de sus compañeros de profesión esperan que se quede un año más, como también dijo el sábado pasado Verstappen: "En última instancia, Fernando tiene que decidirlo por sí mismo. Por supuesto , me gustaría que siguiera, pero al final todo se reduce a: '¿Puedes ser competitivo con el equipo y lo estás disfrutando?'. Porque si solo es una fuente de frustración, entonces, en algún momento, no creo que sea sostenible".

"Me gustaría que siguiera y creo que todos piensan lo mismo, pero depende de él y eso es lo bonito: que, como campeón del mundo, pueda decidir por sí mismo cuándo dejarlo".

En realidad, casi todo el mundo en el paddock cree que Alonso se quedará un año más y que el hecho de no comprometerse públicamente todavía es, en parte, una estrategia para aumentar la presión, con el objetivo de que la F1 mejore en su conjunto.

Dado que muchas de esas cosas llevan tiempo, Alonso muy probablemente no podrá dejar la F1 en el estado en que le gustaría que estuviera. Pero tras una carrera tan brillante, el español se merece al menos la oportunidad de despedirse con un año un poco menos doloroso que este 2026.

Han pasado 20 años desde el último título de F1 de Alonso Foto: Sutton Images