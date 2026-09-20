Vettel, ante la amenaza de Antonelli a su histórico récord: "Estaría muy feliz"

Sebastian Vettel asegura que estaría "muy feliz" si Andrea Kimi Antonelli supera su récord como el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1.

Vettel logró ese hito en 2010, cuando se proclamó campeón con 23 años, cuatro meses y 11 días, rebajando en cinco meses y medio el anterior récord establecido por Lewis Hamilton en 2008.

Antonelli tiene cada vez más opciones de conquistar el título de este año con apenas 20 años. Su victoria en el Gran Premio de España amplió hasta los 81 puntos su ventaja sobre su principal perseguidor y compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

"Estaría muy feliz por él", dijo Vettel en Monza. "Ha tenido un año increíble. Está esa vieja frase de que los récords están para romperse. Todavía tiene muchos años por delante para hacerlo".

"Me encanta este deporte, así que como espectador es muy emocionante. Me gustaría que los demás pudieran volver y estar más metidos en la lucha. Soy independiente y estoy feliz por él porque sé cuánto trabajo hay detrás para conseguir algo así, y quienquiera que gane también se lo merecerá".

Sebastian Vettel, campeón del mundo de F1 en 2010 en Abu Dhabi Foto de: Darren Heath - Getty Images

Antonelli ya ha batido algunos de los récords que pertenecían a Vettel. El joven italiano consiguió este año su primera pole position y su primer 'hat-trick' con 19 años, mientras que el alemán logró esos hitos con 21 años, en 2008 y 2009 respectivamente.

El piloto de Mercedes agradeció el apoyo y los ánimos del tetracampeón del mundo.

"Es genial. Seb es increíble. Es amigo mío y siempre me manda algún mensaje después de cada fin de semana de carreras o incluso antes de algunos de ellos".

"Es genial ver todo el apoyo que me da y también todo ese reconocimiento. Estoy muy contento de recibir sus mensajes y, sin duda, marcan una pequeña diferencia cuando llegas a un fin de semana o incluso después de él".

Antonelli también posee los récords de ser el piloto más joven de la historia de la F1 en conseguir una vuelta rápida, liderar una carrera, encabezar el Mundial y completar un 'grand chelem', registros que arrebató a Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Verstappen, por su parte, conserva los récords de piloto más joven en disputar un gran premio de Fórmula 1, sumar puntos, subir al podio y ganar una carrera.

Los 10 campeones del mundo más jóvenes de la historia de la F1

AÑO PILOTO EQUIPO EDAD 2010 Sebastian Vettel Red Bull 23y, 4m, 11d 2008 Lewis Hamilton McLaren 23y, 9m, 26d 2005 Fernando Alonso Renault 24y, 1m, 27d 2021 Max Verstappen Red Bull 24y, 2m, 12d 2011 Sebastian Vettel Red Bull 24y, 3m, 6d 2022 Max Verstappen Red Bull 25y, 9d 2006 Fernando Alonso Renault 25y, 2m, 23d 2012 Sebastian Vettel Red Bull 25y, 4m, 22d 1972 Emerson Fittipaldi Lotus 25y, 8m, 29d 1994 Michael Schumacher Benetton 25y, 10m, 10d