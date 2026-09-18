Russell explica cuándo cumplirá su sanción por cambiar de motor en la F1 2026

George Russell afirma que asumirá una penalización por cambio de motor cuando Mercedes lleve a la pista su unidad de potencia mejorada para la Fórmula 1.

Ambos pilotos de Mercedes han superado, o se prevé que superen, su cupo de unidades de potencia para la temporada 2026. De hecho, Andrea Kimi Antonelli lo hizo recientemente en Monza, donde recibió una sanción que le obligó a salir desde atrás y tuvo que remontar para lograr una victoria histórica partiendo desde la 19ª posición.

Penalizar en Bakú con Russell era un escenario que se consideraba muy probable en las últimas semanas, hasta tal punto que ya en Monza se había hablado de una especie de intercambio de favores entre los dos pilotos de Mercedes: Kimi Antonelli habría ayudado a su compañero con el rebufo en la clasificación del Gran Premio de Italia, y Russell estaría dispuesto a devolverle el favor en Azerbaiyán, donde habría tenido que montar una nueva unidad de potencia y cumplir la penalización correspondiente.

Sin embargo, el plan ha cambiado, y Russell está esperando a que Mercedes tenga listas sus actualizaciones del motor para montar un sistema de propulsión completamente nuevo. Se espera que esto ocurra a finales de octubre, en la prueba de Austin o en la de Ciudad de México.

"Estamos esperando para aplicar mi penalización junto con la actualización del ADUO", afirmó el británico. "De lo contrario, si hubiera penalizado [en Monza], tendría que volver a cumplirla cuando metamos el nuevo motor. Así que para mí no tenía ningún sentido".

A pesar de que todo el mundo reconoce que cuenta con la mejor unidad de potencia, a Mercedes se le ha permitido actualizarla gracias al sistema de Oportunidades Extra de Desarrollo y Actualización (ADUO), que se basa únicamente en el rendimiento del motor de combustión interna. Red Bull ha sido clasificado como el mejor motor y, por lo tanto, no puede actualizar su sistema de propulsión.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Antonelli también recibirá una sanción cuando Mercedes introduzca su nueva unidad de potencia, pero dado que ya ha superado su asignación, eso solo supondrá una penalización de cinco puestos por cada nuevo componente, en lugar de diez.

"Así que lo estamos cambiando todo ahora para evitar problemas más adelante", explicó el italiano en Monza. "Y, como dije antes, este es el mejor circuito para hacerlo".

Curiosamente, equipos como Ferrari ya han introducido dos mejoras esta temporada —a Mercedes solo se le permite una— y, por lo tanto, Russell espera que la jerarquía evolucione de una forma "muy interesante" cuando ellos se actualicen por fin.

"No creo que, como equipo, estemos en peligro. Y creo que será muy interesante cuando incorporemos nuestras mejoras", afirmó el británico.

Información adicional de Filip Cleeren y Roberto Chinchero