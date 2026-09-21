Colapinto regresa al circuito de sus primeros puntos en F1 con un objetivo claro

Hay circuitos que simplemente forman parte de un calendario y otros que, por unas razones u otras, quedan ligados a la carrera de un piloto. Bakú pertenece claramente al segundo grupo para Franco Colapinto.

Fue allí donde, en septiembre de 2024 y apenas en su segunda participación en Fórmula 1, el argentino empezó a dejar de ser simplemente el sustituto de Logan Sargeant en Williams para convertirse en uno de los nombres propios de aquel final de temporada.

Dos años después, Colapinto vuelve a Azerbaiyán en una situación completamente diferente, ya como piloto de Alpine, pero también en uno de sus mejores momentos de la temporada después del séptimo puesto conseguido en el Gran Premio de Madrid.

El argentino salió noveno en Madring después de alcanzar la Q3 y terminó séptimo, igualando el mejor resultado que había obtenido previamente esta temporada en Miami y quedándose sólo un puesto por debajo del sexto logrado en Canadá.

Un fin de semana que, dentro de una temporada irregular para Alpine, Colapinto considera que supieron aprovechar prácticamente al máximo.

"Estoy deseando volver a Bakú para lo que esperamos que sea otro fin de semana competitivo", explicó el argentino antes de viajar a Azerbaiyán.

"Maximizamos el resultado en Madrid y estaba realmente contento de terminar la parte europea de la temporada con otro buen resultado en los puntos".

Y Bakú no es precisamente un escenario desconocido para él.

Bakú, el circuito donde Colapinto empezó a hacerse un nombre

Su primera visita al circuito urbano de Azerbaiyán sigue siendo uno de los fines de semana más recordados de sus primeros meses en Fórmula 1.

En 2024, apenas dos semanas después de debutar con Williams en Monza, Colapinto alcanzó la Q3 y terminó octavo en carrera, consiguiendo los primeros cuatro puntos de su trayectoria en el campeonato.

Aquella actuación tuvo además un componente histórico: Colapinto se convirtió en el primer piloto argentino en puntuar en Fórmula 1 desde Carlos Reutemann en 1982.

Ahora vuelve con el objetivo de repetir una historia parecida, aunque con otro equipo y con una temporada completamente distinta detrás.

"El circuito de Bakú vuelve a ser uno de alta velocidad, con secciones urbanas y los muros muy cerca, y trataremos de trasladar a este fin de semana nuestro nivel de rendimiento de España", aseguró.

No será sencillo. El Circuito de Baku combina una larguísima recta con algunos de los sectores más estrechos del calendario, especialmente en la zona del castillo, y tradicionalmente ha sido una carrera donde los incidentes, los coches de seguridad y las estrategias alternativas pueden cambiar completamente el orden.

Precisamente por eso Colapinto cree que Alpine tendrá que estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad.

"Estamos entrando en un período muy intenso de carreras durante las próximas semanas, así que es crucial que aprovechemos al máximo todas las oportunidades que se presenten".

"Bakú históricamente ha ofrecido mucha acción. Trabajaremos duro para asegurarnos de estar en la mejor posición posible para aprovechar esos momentos y buscar otro top 10 mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato".

Alpine quiere prolongar su mejor momento

Colapinto no es el único que llega a Azerbaiyán con cierta confianza. Pierre Gasly también considera que Alpine atraviesa uno de sus momentos más competitivos del curso y ve la cita de Bakú como otra oportunidad para mantenerse cerca de la zona de puntos.

"Como equipo estamos funcionando bien en estos momentos y es importante que mantengamos esta dinámica al entrar en este triplete", explicó el francés.

Gasly también guarda buenos recuerdos del circuito azerbaiyano, donde consiguió un podio en 2021, aunque reconoce que en temporadas recientes no ha sido un trazado especialmente favorable para Alpine.

El objetivo del francés pasa principalmente por colocar el coche en una buena ventana de funcionamiento antes de la clasificación y volver a situarlo en una posición desde la que pueda luchar por los puntos.

Para Colapinto, sin embargo, Bakú tiene algo más. Allí llegaron los primeros puntos, la primera Q3 y uno de esos fines de semana que ayudaron a consolidar su nombre en la Fórmula 1. Dos años después regresa después de otro séptimo puesto y con la sensación de que Alpine empieza a encontrar oportunidades con mayor frecuencia.

El escenario es el mismo. Colapinto espera que el resultado vuelva a parecerse también.