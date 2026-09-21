La F1 aprueba reducir la distancia de las carreras en 2027 y otros importantes cambios

La Fórmula 1 ha dado este lunes un paso importante hacia una nueva modificación de su formato de carreras. La Comisión de la F1 ha aprobado reducir la distancia de los Grandes Premios a partir de 2027, además de cambiar el límite de tiempo en las carreras interrumpidas, permitir más flexibilidad con los entrenamientos libres y eliminar la homologación de las cajas de cambios.

La tercera reunión de la Comisión de la F1 de 2026 se celebró este lunes 21 de septiembre en las oficinas de la FIA en Londres y estuvo presidida por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la Federación, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1.

El encuentro dejó varios acuerdos tanto para lo que queda de 2026 como, especialmente, para la temporada 2027. Todos ellos deberán recibir todavía la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA antes de quedar definitivamente incorporados a los reglamentos.

Las carreras de F1 serán más cortas en 2027

El cambio más destacado afecta directamente a la duración de los Grandes Premios. La Comisión aprobó que la distancia de carrera pase de los actuales 305 kilómetros a 290 kilómetros en 2027, lo que, según explica la propia FIA, supondrá aproximadamente "una reducción de dos o tres vueltas".

No se trata de una decisión inesperada. Motorsport.com ya adelantó a comienzos de septiembre que los equipos habían alcanzado un amplio acuerdo para reducir de manera uniforme la distancia de los Grandes Premios, en lugar de aplicar la medida únicamente en determinados circuitos.

El motivo está directamente relacionado con los nuevos cambios que recibirá la unidad de potencia de F1 en 2027. Después de los problemas de gestión de energía observados con la nueva generación de motores estrenada en 2026, la FIA, la F1, los equipos y los fabricantes acordaron modificar progresivamente el reparto entre la parte eléctrica y el motor de combustión.

Para 2027, la potencia máxima del motor de combustión aumentará de 400 a 420 kW y el flujo de combustible crecerá un 5%, mientras que la potencia máxima habitual del MGU-K caerá de 350 a 300 kW. De esta manera, el reparto aproximado pasará del 53:47 de 2026 a un 58:42 favorable al motor de combustión en 2027, antes de llegar al 60:40 previsto para 2028.

Ese aumento en el uso del motor térmico implica también un mayor consumo de combustible. Una de las alternativas era aumentar el tamaño de los depósitos y cargar más combustible, pero finalmente se ha optado también por acortar las carreras.

La solución de los 290 kilómetros permite reducir esa necesidad de combustible sin obligar a aumentar de forma significativa el peso de los monoplazas. Hasta ahora, el reglamento establecía una distancia habitual ligeramente superior a 305 kilómetros, con la tradicional excepción de Mónaco.

Cambios importantes para las carreras con lluvia

La Comisión también abordó uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha provocado en los últimos años: qué hacer cuando una carrera sufre largas interrupciones por lluvia, accidentes u otras circunstancias.

A partir de 2027 se introducirá una hora límite fija para que termine cualquier actividad en pista, pero desaparecerá la actual regla que establece que una carrera debe concluir como máximo tres horas después de su inicio, incluyendo las interrupciones.

Sí se mantendrá, en cambio, el límite de dos horas de tiempo efectivo de carrera.

Según explicó la FIA, el objetivo es "garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar de una carrera completa si se producen interrupciones".

En la práctica, el cambio dará más margen a Dirección de Carrera cuando un Gran Premio tenga que ser detenido durante un periodo prolongado. En lugar de que el reloj de tres horas marque automáticamente el final del evento, existirá una hora límite previamente establecida hasta la que será posible reanudar la actividad, siempre respetando esas dos horas máximas de competición real.

También podrán prolongarse los entrenamientos libres

Una filosofía similar se aplicará a las sesiones de entrenamientos.

La Comisión acordó introducir una mayor flexibilidad para extender las sesiones de entrenamientos libres cuando sean interrumpidas, aunque el comunicado no detalla todavía en qué circunstancias concretas ni cuánto tiempo adicional podrá concederse.

La intención es evitar que una bandera roja o cualquier otro problema deje a pilotos y equipos prácticamente sin rodaje, algo especialmente relevante en fines de semana en los que el tiempo de pista ya es limitado.

Adiós a la homologación de las cajas de cambios

El otro cambio significativo para 2027 afecta a las cajas de cambios.

Después de consultar al grupo de trabajo de fabricantes correspondiente y siguiendo una recomendación del Sporting Advisory Committee, la Comisión acordó eliminar la homologación de las cajas de cambios para la temporada 2027.

Según la FIA, esta decisión permitirá "preservar la libertad de desarrollo de los proveedores", eliminando así las restricciones que habría supuesto mantener congeladas determinadas especificaciones.

También se han acordado pequeñas modificaciones adicionales en el Reglamento Técnico de 2027, aunque la Federación no ha detallado su contenido en el comunicado.

Pequeños retoques para lo que queda de 2026

La reunión no se limitó al futuro reglamento. La Comisión de la F1 también acordó cambios menores en los Reglamentos Deportivo y Financiero de 2026, aunque en este caso la FIA tampoco ha especificado cuáles son esas modificaciones.

Por tanto, la reunión de Londres deja encaminado un paquete especialmente relevante para 2027: Grandes Premios de 290 kilómetros, un nuevo sistema de límites temporales para las carreras interrumpidas, más margen para recuperar tiempo perdido en los entrenamientos y libertad de desarrollo en las cajas de cambios.

El último trámite será su aprobación por parte del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, necesaria antes de que estos acuerdos pasen definitivamente al reglamento.