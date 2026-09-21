Cómo 'Bono' ha sido clave en la explosión de Antonelli en la F1

El exingeniero de carrera de Fórmula 1 Rob Smedley asegura que Peter "Bono" Bonnington ha sido fundamental en la lucha de Andrea Kimi Antonelli por el título de F1 2026, aunque recalca que, en última instancia, es el piloto de Mercedes quien tiene que cumplir sobre la pista.

Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar la clasificación del Mundial después de encadenar dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. Aunque muchos daban por hecho que la presión acabaría pasándole factura al joven de 20 años, el italiano no ha hecho más que crecer durante su segunda temporada en la categoría.

El piloto italiano logró su octava victoria en un gran premio en el GP de España y ahora cuenta con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, segundo en la clasificación.

Durante un episodio del podcast High Performance Racing, preguntaron a Smedley cuánto mérito merece el ingeniero de carrera de Antonelli, Bonnington, que anteriormente trabajó con Lewis Hamilton y Michael Schumacher, por la impresionante temporada 2026.

"Bono lo es todo. Todo. El ingeniero debería llevarse todo el mérito", bromeó. "Sin el ingeniero, estos chicos no serían nadie".

Después, ya más en serio, añadió: "Se merece parte del mérito, ¿no? Porque le mantiene en el buen camino. Le da toda la información que necesita. Pero Kimi es el que pisa los pedales, ¿no? Es él quien tiene que cumplir el domingo por la tarde".

Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El exjefe del equipo Alpine Otmar Szafnauer, que copresenta el podcast junto a Smedley y el presentador Jake Humphrey, añadió: "[Antonelli] también forma parte de ese proceso de retroalimentación. Él le dice a Bono lo que quiere y Bono lo hace".

Antonelli ya había descrito anteriormente como un "privilegio" trabajar con Bonnington.

"Creo que tener a alguien como Bono es increíble", explicó Antonelli durante el fin de semana del Gran Premio de China de 2025. "Es un privilegio enorme porque ha trabajado con dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1: trabajó con Michael y después trabajó con Lewis durante muchísimos años".

"Así que tener a alguien con tantos conocimientos y tanta experiencia ayuda muchísimo porque, obviamente, voy a tener que pasar por muchísimas situaciones nuevas, afrontar muchos escenarios que nunca antes he vivido y aprender un montón de cosas nuevas. Tener a alguien como él, con tanta experiencia, definitivamente ayuda mucho porque realmente puede guiarte en cualquier situación. Por eso me siento muy afortunado de tener a alguien como él".