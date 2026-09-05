Leclerc señala qué falló en Ferrari en clasificación: "Nos complicamos la vida"

Hay dos maneras de analizar el sábado de Ferrari. Por un lado, queda la decepción porque en clasificación surgieron algunos problemas que limitaron en cierta medida el rendimiento del SF-26, que terminó en tercera y cuarta posición con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, respectivamente (gracias a la sanción a Piastri). Por otro, la distancia respecto a quien estaba considerado como la verdadera referencia, Mercedes, no es tan grande, y además en un circuito que sobre el papel no favorece a Ferrari.

Es cierto que George Russell pagó en su último intento el hecho de estar demasiado cerca de Max Verstappen, pero también lo es que Ferrari era perfectamente consciente de que aquí, incluso con el nuevo motor, no sería fácil hacerse con la pole. En Spa y Silverstone la Scuderia también sorprendió en clasificación, pero eran circuitos en los que había más margen para marcar diferencias en las curvas y los rebufos desempeñaban un papel menos decisivo.

Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la pole de Alpine. "Siempre es decepcionante terminar solamente cuarto, pero también es cierto que esperábamos llegar aquí con una diferencia significativa. Probablemente no esperábamos la diferencia respecto al equipo que ha conseguido la pole. Pero estoy contento por Pierre", explicó Leclerc después de la clasificación, felicitando también a su amigo Gasly por la pole.

Sin embargo, hay otro aspecto que deja todavía más frustración en Ferrari que la posición o la distancia respecto a la pole: lo que no funcionó durante la clasificación. No es la primera vez esta temporada que la Scuderia sufre problemas con la gestión de la energía en el momento decisivo, algo que puede costar centésimas muy importantes y marcar la diferencia en términos de posición en la parrilla.

En un reglamento en el que la gestión de la energía es clave, todavía más en un circuito donde solo hay 5 MJ disponibles para recargar, resulta fundamental utilizarla en los puntos adecuados y, según Leclerc, eso es precisamente algo que le faltó a Ferrari también durante la clasificación de Monza: "Hemos estado muy lejos de la perfección en esta clasificación. Hemos tenido bastantes problemas en segundo plano. Es una pista muy exigente y difícil de optimizar desde el punto de vista de la unidad de potencia junto con la conducción aquí en Monza".

Lo que agrava todavía más la situación es que esos problemas aparecieron únicamente en clasificación y no durante los entrenamientos libres, lo que habría dejado más tiempo para intentar entender qué no funcionaba y encontrar soluciones. El problema apareció especialmente en la Q2 y también fue uno de los motivos que llevaron a Leclerc a correr el riesgo de quedar eliminado en la segunda ronda.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero creo que hemos estado demasiado lejos del punto óptimo y al final hemos pagado el precio. Era algo más relacionado con la gestión de la energía. Y es algo que tendremos que analizar, porque no habíamos tenido ninguno de estos problemas antes de la clasificación. Y empezar a tener que lidiar con ellos durante la propia clasificación no es lo ideal", añadió el piloto de Ferrari.

"Sobre todo, empecé mi última vuelta de Q2 con neumáticos nuevos justo en el momento en el que el problema de la batería se manifestó con mayor intensidad. Así que mi tiempo no servía para nada. Esperaba que el primer tiempo fuese suficiente para superar el corte, y así fue. Pero no fue agradable encontrarse en esa posición, especialmente aquí en Monza".

"Creo que con estos coches, en cuanto estás un poco fuera de la ventana óptima de funcionamiento de la unidad de potencia, puedes perder muchísimo. Y también ocurre al contrario: cuando haces todo a la perfección, puedes marcar una gran diferencia. Y creo que Alpine y Pierre, también a nivel de pilotaje, hoy lo han hecho todo de manera impecable".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

También hay otro elemento: la unidad de potencia Mercedes y, en particular, el W17, que cuenta con una excelente eficiencia aerodinámica, son capaces de utilizar mucha potencia y alcanzar velocidades punta elevadas incluso sin el alerón abatible: "Mercedes empuja muy fuerte en las rectas, precisamente donde nosotros no podemos desplegar potencia. Así que, por definición, habrá una gran diferencia en algunas rectas. Veremos si podemos encontrar algún milagro sorprendiéndoles en algún otro punto".

Es un aspecto que también será importante de cara a la carrera. Desde cierto punto de vista, en clasificación la diferencia suele ampliarse, especialmente cuando se utilizan los mapas de motor más agresivos, pero en carrera, cuando las distancias de frenado se alargan y existen más oportunidades para recuperar energía, algunas diferencias tienden a reducirse. Esa es la esperanza de Ferrari de cara a mañana, aunque no será sencillo.

Según Leclerc, el SF-26 será competitivo y rápido en ritmo de carrera, pudiendo marcar diferencias en las curvas, pero lo que le preocupa son las carencias en las rectas, especialmente en la primera parte de la vuelta, donde Mercedes se ha mostrado más eficaz durante todo el fin de semana: "Espero que seamos más fuertes en carrera, pero también es cierto que mañana sufriremos en las rectas. Y estaremos bastante expuestos ante los demás. Sin embargo, somos rápidos en las curvas. Así que espero que eso nos ayude a mantenernos con ellos".