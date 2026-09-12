Hamilton: "La pole? Ni por asomo. Los demás tienen algo que nosotros no"

Tras la clasificación de Madring, la cuarta y la quinta posición de los Ferrari ofrece una doble interpretación. Por un lado, la conciencia de que, siendo realistas, no había más margen para ir mucho más allá. Por otro, el pesar por ese destello de brillantez que a menudo logran encontrar los rivales en la clasificación.

Y también aquí, en Madrid, el tema será el mismo. En un circuito en el que muchos prevén adelantamientos difíciles, si no casi imposibles, salir desde la segunda y la tercera fila significa tener que ingeniárselas, con la esperanza de que quizá el desgaste de los neumáticos se convierta en un aliado y no en un obstáculo.

Lewis Hamilton saldrá este domingo desde la segunda fila de la parrilla (cuarto) y, si bien es cierto que hubo un pequeño error por su parte, en realidad el tiempo perdido no fue tan grande y el propio británico nunca se sintió realmente cerca de la pole.

"No estaba especialmente cerca, por desgracia. Es cierto que, tras el primer intento en la Q3, me encontré en cabeza. Después, no sé qué hicieron los demás; quizá aumentaron la potencia del motor, no sé cómo lograron mejorar tanto. Sin duda hay algo que ahora nosotros no tenemos y no podemos hacerlo mucho mejor", admitió.

Sin embargo, Hamilton señaló que parte del problema tuvo que ver con una preparación de los neumáticos que no fue del todo perfecta, ya que notó un poco demasiado subviraje al salir de la última curva.

"La segunda vuelta fue tan buena como la anterior, prácticamente hice el mismo tiempo. Creo que quizá fui medio décima más rápido o algo así".

"Por alguna razón, cuando salimos para ese último intento, ya en la última curva noté subviraje y pensé que quizá los neumáticos delanteros aún no estaban en la ventana adecuada. Pero resultó que tenía más movimiento en la parte trasera y algo más de subviraje a lo largo de toda la vuelta".

Y añadió: "Es una pena, porque cuando te quedas a poco menos de dos décimas de la pole, en realidad quiere decir que sí había potencial para arrebatarle al menos la tercera posición a Max Verstappen, del que me separaban solo unas pocas centésimas".

Para Ferrari será, por tanto, una carrera cuesta arriba, con la esperanza de que el desgaste de los neumáticos resulte ser un aliado, aunque en medio del tráfico las temperaturas tiendan a subir.

"Llegamos al fin de semana pensando que no habría mucho desgaste y que los neumáticos durarían mucho, pero ayer se produjo un desgaste considerable. Estoy seguro de que la situación ha mejorado un poco con el aumento del agarre de la pista, pero no tengo ni idea de qué esperar mañana", concluyó el siete veces campeón de F1.