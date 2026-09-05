Alonso revela que "el motor Honda no arrancó" al final de la Q1 de Monza

Fernando Alonso afrontará el Gran Premio de Italia desde la parte trasera de la parrilla de salida después de una clasificación complicada para Aston Martin. El piloto español no pudo completar su último intento en la Q1 por un problema en la unidad de potencia y acabó 21º, aunque saldrá 18º debido a las sanciones de varios de sus rivales.

Nada más acabar la sesión clasificatoria en Monza, el asturiano reconoció el problema que había tenido con la unidad de potencia Honda al final de la Q2.

"Sí, el motor no arrancó, así que tuvimos un problema con la unidad de potencia. No sé si el motor de combustión interna, la batería o lo que sea, pero sí, no arrancó. Así que no pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación”, explicó.

Pese a todo, Alonso considera todavía había margen para mejorar su mejor tiempo, aunque como mucho cree que habría superado a los dos Cadillac.

“Creo que aún hay más por venir. Solo usamos un juego de neumáticos y el tiempo que marcamos lo hicimos con un juego desgastado después de esperar mucho tiempo en el pitlane, con los neumáticos fríos, etc. Así que creo que aún podíamos haber sacado algo más en el último intento", apuntó.

Y añadió: "Probablemente, quizás [habríamos estado] por delante de los Cadillac, pero nada más que eso".

El resultado, por tanto, no sorprendió especialmente al piloto español, quien ya había advertido el jueves de que Monza, junto a Las Vegas, es probablemente la pista menos favorable para Aston Martin por las características de su coche y sobre todo del motor.

"Creo que sabíamos que este circuito era, como dije, junto con Las Vegas, el peor para nosotros y el más exigente. Perdemos mucho en las rectas. No estamos ciegos. Vemos los mismos datos que vosotros y sabemos que tenemos que trabajar en la potencia. Creo que hay objetivos claros para el año que viene".

Monza ya no es el templo de la velocidad

Fernando Alonso también dejó una de las reflexiones más llamativas de la jornada al hablar de la velocidad que alcanzan actualmente los F1 en Monza.

El circuito italiano siempre ha sido conocido como el ‘Templo de la Velocidad’, pero el español considera que esa etiqueta ya no encaja.

"Ha sido tal y como esperaba. Ha sido diferente a lo que ha sido Monza siempre. Entramos en el circuito y leemos 'Templo de la velocidad'. Ya no es el templo de la velocidad", dijo.

Con los actuales coches, sobre todo las actuales unidades de potencia, que requieren de más energía eléctrica, Alonso recuerda que se alcanzaron velocidades superiores en otros circuitos que no han estado asociados a las grandes velocidades antes.

"Creo que llegamos a los 350 o 360 en Barcelona, a 355 en Budapest. Y creo que en Monza estamos rondando los 312. Así que ya no es el templo de la velocidad", finalizó.