¿Cuándo tomará Red Bull la decisión sobre Hadjar para Bakú?
Isack Hadjar podría volver a la acción en Bakú, pero en Red Bull F1 no quieren precipitarse; por eso, Liam Lawson debe prepararse para todo.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
¿Volverá Isack Hadjar a subirse al coche de Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2026 en Bakú? El director del equipo, Laurent Mekies, aún no pudo responder a esta pregunta tras el Gran Premio de España. Y es que, por ahora, no hay ningún indicio evidente de si el francés volverá a estar en condiciones tras su lesión en la mano.
Mekies afirmó: "Queremos seguir con nuestro enfoque actual sin cambios y volver a evaluar la situación dentro de una semana. Queremos ver cómo se siente. Entonces le someteremos a pruebas realistas en el simulador. Si para entonces se siente casi al 100% en forma, lo intentaremos".
Sin embargo, Hadjar no debe volver al coche de carreras a cualquier precio.
"Si tiene la sensación de que su recuperación aún no ha concluido, nos mantendremos fieles a nuestro enfoque y daremos prioridad a su recuperación completa", dijo Mekies. Obviamente, el equipo no quiere poner en peligro su recuperación con un regreso precipitado.
Sin embargo, según Mekies, por el momento todo apunta a un proceso de recuperación normal: "Isack se encuentra bien. No hay ningún problema. Simplemente hemos constatado que la duración de la recuperación para el tipo de lesiones que tiene se encuentra, en principio, dentro de los límites normales".
A modo recapitulativo, en Zandvoort, Monza y Madring, Liam Lawson, piloto de Racing Bull, le sustituyó. Si nada cambia, también pilotaría el segundo Red Bull junto a Max Verstappen en Bakú, en caso de que Hadjar tuviera que volver a ausentarse.
Por qué Lawson se encuentra en una encrucijada debido a Hadjar
Sea como sea, esta situación, por el momento sin resolver, obliga a Lawson a pasar "mucho tiempo en la fábrica" y a realizar "una gran cantidad de preparación adicional" de cara a Bakú. Y es que, por un lado, debe prepararse para una posible nueva carrera con Red Bull y, por otro, para un posible regreso a la cabina de Racing Bull. "Así que la semana libre probablemente no será tan libre", afirmó Lawson en Madring.
Y es que, debido a que la decisión a favor o en contra de Hadjar probablemente se tomará con poca antelación, Lawson debe estar preparado para ambas posibilidades.
"Para Bakú, es posible que no se decida hasta el miércoles o el jueves qué coche voy a pilotar. Y es muy difícil mentalmente prepararse cuando no sabes qué coche llevarás".
Lo positivo para Lawson es que, entretanto, ha podido adaptarse cada vez mejor al Red Bull RB22: "Ahora, al final del fin de semana, me siento bastante cómodo en este coche", explicó. "Cuanto más tiempo pase en este coche, mejor para mí. Por otro lado, sería bastante difícil volver a cambiar ahora".
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