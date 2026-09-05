La FIA sanciona a Piastri para la parrilla de salida de Monza

Oscar Piastri ha recibido una sanción de tres posiciones en la parrilla del Gran Premio de Italia después de que los comisarios de la FIA le declarasen culpable de obstaculizar al coche de Liam Lawson durante la clasificación de Monza.

El piloto de McLaren, que había terminado la sesión en la segunda fila de la parrilla, en la tercera posición concretamente, tendrá que retroceder tres puestos el domingo como consecuencia de la decisión de los comisarios, un castigo que le hace caer hasta una sexta plaza que le hará ahora le hará cerrar la tercera fila de la parrilla.

De esta manera, Charles Leclerc sube a la tercera posición, Lewis Hamilton asciende a la quinta y Max Verstappen también se beneficia para pasar del sexto al quinto puesto.

Piastri fue convocado ante los comisarios después de la clasificación, tras el incidente de la curva 2 a la salida de la Variante del Rettifilo. Tras analizar las pruebas y escuchar las explicaciones del piloto y del equipo, los comisarios determinaron que Piastri era responsable del incidente y aplicaron la sanción estándar de tres puestos.

Así ha explicado la FIA la sanción a Piastri en Monza:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 81 (Oscar Piastri), al piloto del coche 30 (Liam Lawson), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y señalización, las imágenes de vídeo, la telemetría, las comunicaciones por radio de los equipos y las imágenes de las cámaras onboard.

Al salir de boxes, el piloto del coche 81 fue informado de lo siguiente: "Verstappen, Lawson y Sainz están cruzando ahora; Sainz ha entrado en boxes. Solo Verstappen y Lawson, estate atento a ellos al incorporarte".

El piloto del coche 81 declaró que no fue informado de que VER y LAW estaban en vueltas lanzadas, pero se dio cuenta, cuando estaba casi en la curva 1, de que VER estaba en una vuelta lanzada. Redujo la velocidad y se mantuvo a la derecha para permitir que VER le adelantara, pero no pudo hacer nada para evitar obstaculizar a LAW.

Los comisarios aceptan que, con la información de la que disponía y dada la situación en la que se encontraba, el piloto del coche 81 no tenía en ese momento ninguna otra opción disponible y, por tanto, obstaculizó de forma involuntaria, aunque también innecesaria, al coche 30.

Por lo tanto, se impone la sanción estándar de tres posiciones en la parrilla".