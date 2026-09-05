Verstappen, frustrado tras la clasificación: "Algo volvió a fallar en el coche"

Max Verstappen saldrá desde la tercera fila de la parrilla en el Gran Premio de Italia, quinto tras la sanción a Oscar Piastri, pero el resultado de la clasificación en Monza ha dejado un sabor agridulce en el garaje de Red Bull. El neerlandés sufrió nuevamente un problema técnico que le impidió extraer todo su potencial en la parte decisiva de la Q3.

Verstappen llegó a la última vuelta de la Q3 con opciones de pelear por la pole, pero un comportamiento anómalo del coche en las zonas de baja velocidad volvió a complicar su trabajo. El propio piloto se disculpó por radio tras cometer algunos errores, aunque después dejó claro que había un problema mucho más importante detrás.

"Ese es al menos uno de mis problemas. En cuanto salí a la clasificación, algo volvió a fallar en el coche".

"Es algo que ocurre más veces durante el año, pero nos está costando tiempo por vuelta en las zonas de baja velocidad, porque el coche empieza a saltar mucho más de lo que debería", explicó el neerlandés.

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La situación resulta especialmente frustrante para Verstappen porque, según su propio análisis, Red Bull había conseguido dar un importante paso adelante respecto al viernes.

"Los baches, los pianos... el coche ya no responde como debería. Y es una pena, porque estaba muy contento con el coche. En la FP3 dimos un gran paso adelante respecto a ayer. El coche estaba en una ventana mucho mejor hoy en general".

El problema aparece cuando el monoplaza pierde el control de su comportamiento sobre las irregularidades del asfalto. Verstappen recurrió a una comparación muy gráfica para describirlo: "Cuando no tienes control de la altura y el coche empieza a saltar como un canguro, no puedes ser consistente".

"Es una pena no haber podido optimizar nuestro rendimiento", lamentó.

La preocupación ahora se traslada directamente al domingo. Monza exige estabilidad en frenadas y tracción a la salida de las curvas, precisamente las zonas en las que un comportamiento irregular del coche puede afectar más.

"Necesitamos poder cambiar la pieza, sea cual sea, porque de lo contrario será bastante complicado correr así", dijo para finalizar el cuatro veces campeón del mundo de la F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Manuel Eletto / Getty Images