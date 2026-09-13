Leclerc señala el gran problema de Ferrari: "No tenemos soluciones a corto plazo"

Analizando el fin de semana de Ferrari, la pregunta que surge de manera más natural es si se trata o no de un GP sin nada que lamentar, o si se podía haber aspirado a algo más. Muchas veces a lo largo de esta temporada, la Scuderia ha demostrado ser competitiva en ritmo de carrera, pero ha pagado esa falta de chispa (y de potencia) en clasificación. Unas dificultades que también han vuelto a aparecer hoy.

Más allá del abandono de Lewis Hamilton por un problema en el sistema de frenos después de apenas unas vueltas, la táctica elegida para Charles Leclerc era prácticamente obligada, con Ferrari optando por no poner todos los huevos en la misma cesta y diversificar las estrategias de carrera. Mientras que el británico salió con el juego de blandos que había conservado ayer, el monegasco arrancó con el duro para disputar una carrera de espera.

La idea de fondo era sencilla: alargar el stint todo lo posible esperando que algún episodio, como un Safety Car o una bandera roja en el momento adecuado, pudiera darle la vuelta a una carrera en la que ya se sabía que habría muy pocos adelantamientos. Sin embargo, ese episodio nunca llegó, ya que el único VSC de toda la prueba apareció demasiado pronto como para ayudar al monegasco.

Ferrari, en cualquier caso, intentó mantenerse en la pelea, gestionando de la mejor manera posible el stint con los duros sin sufrir una caída evidente de rendimiento. Es cierto que la degradación fue en realidad mínima, hasta el punto de que, por ejemplo, después de 50 vueltas Pierre Gasly rodaba con tiempos apenas cuatro décimas más lentos que su mejor registro de toda la carrera —y algo parecido se puede decir de Liam Lawson—, pero Leclerc gestionó la situación de la mejor manera posible, manteniendo durante mucho tiempo incluso la posibilidad de quedarse por delante de Norris en caso de VSC.

De hecho, hubo una fase de la carrera en la que Russell, con dificultades con el neumático medio, no conseguía cerrar la distancia con los pilotos que tenía delante, ralentizando también al propio Norris. Fue en ese momento cuando un episodio favorable todavía podría haber ayudado a Leclerc, algo que también fue posible porque el monegasco mantuvo un ritmo prácticamente sin altibajos.

Mientras que por detrás, en mitad del grupo, la degradación fue mínima pero hubo mayores fluctuaciones en los tiempos, Leclerc rodó a un ritmo bastante constante, y esa fue la clave para seguir manteniendo la esperanza.

"Al final, creo que el ritmo fue bastante bueno con el duro. Con el blando, al final, realmente no podía apretar por otros motivos, pero el stint con el duro fue bueno", explicó Leclerc después de la carrera.

Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Es cierto que tanto Antonelli como Norris tenían margen para apretar más de lo que se vio, hasta el punto de que, cuando el italiano se encontró con aire limpio, inmediatamente rebajó sus tiempos en bastante más de un segundo. Pero Ferrari necesitaba disputar exactamente este tipo de carrera para mantener sus opciones.

Y de ahí nace el arrepentimiento, porque, como en otras ocasiones, fue la clasificación la que comprometió el domingo.

"Podríamos haber hecho muchas cosas diferentes, pero creo que la mejor elección para nosotros hoy fue la que hicimos. Si tuviera que repetir la carrera, haría exactamente lo mismo, porque salir con el blando al principio no me habría dado la oportunidad de hacer nada especial. Habría terminado con la misma estrategia que los pilotos de delante y no habría sido demasiado útil teniendo en cuenta que no hubo adelantamientos".

"En definitiva, lo que estamos pagando es nuestro ritmo en clasificación, porque cuando sales más atrás, luego en carrera se vuelve muy difícil recuperar esas posiciones", añadió el monegasco, que, sin embargo, quiso subrayar que esta también es una característica propia de este coche.

En los últimos Grandes Premios ha habido ocasiones en las que Mercedes ha sido más consistente a una vuelta que en carrera, pudiendo aprovechar esa potencia adicional, mientras que con el SF-26 sucede justamente lo contrario.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá del déficit de potencia, una de las dificultades de este coche es encontrar el equilibrio adecuado entre el eje delantero y el trasero con el compuesto más blando en términos de temperaturas. Algo que ayer también provocó aquel error en la primera chicane en el que Lewis Hamilton perdió una décima, precisamente porque sufrió un fuerte subviraje incluso antes de comenzar su último intento.

"Sí, pero realmente no creo que seamos peores que los demás. Simplemente creo que nuestro coche es un poco más débil en clasificación que en carrera, con menos combustible y cuando realmente tienes que atacar los pianos, especialmente ayer. McLaren era muy, muy fuerte y nosotros estábamos un poco en el lado equivocado en ese aspecto, así que probablemente hemos pagado el precio este fin de semana por ese motivo. En general, siempre tengo la sensación de que sufrimos un poco en clasificación".

"Creo que nuestro coche es muy fuerte en carrera, pero tenemos que entender cómo desbloquear más rendimiento en clasificación. Sabemos que el deployment sigue siendo más complicado, en mi opinión, el sábado que el domingo. No tenemos soluciones a corto plazo, pero cualquier cosa que podamos hacer para encontrar un poco más de rendimiento el sábado será muy útil para el resultado del domingo".

Volviendo a la carrera, Leclerc explicó que en el último stint con el blando —en el que Ferrari optó acertadamente por adelantar unas vueltas la parada para asegurarse de contar con margen sobre Russell en caso de que surgiera algún problema durante el pit stop— no pudo apretar debido a un pequeño problema técnico.

Por radio, los ingenieros guiaron al piloto sobre cómo debía actuar para gestionarlo, aunque Leclerc ya explicó que se trata de un problema que no tendrá ninguna influencia en las próximas carreras.