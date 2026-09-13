Alonso revela un problema más del motor Honda en Madring

Madrid.- Fernando Alonso no pudo brindar a la afición que llenaba el Madring un buen resultado con un coche incapaz una vez más. El asturiano terminó 17º, batiendo solo al Cadillac que completó la carrera, y nunca tuvo opciones de luchar por más.

El asturiano reveló que nuevamente falló el motor Honda, y explicó que lo pasó mal cuando tenía que reducir la velocidad por un comportamiento extraño con la unidad de potencia japonesa: "Sí, el motor ha ido muy mal hoy. Creo que el control del boost ha sido complicado. Casi calaba en las paradas en boxes y en algunas de las banderas azules, al dejar pasar a los demás y reducir la velocidad. El motor tenía dificultades para recuperarse después de eso, así que perdía mucho tiempo con las banderas azules. Sí, tenemos que analizar lo que ha pasado".

En palabras a DAZN F1, donde sí ha hablado este domingo, resumió: "Ha sido difícil, difícil porque no hemos tenido el ritmo en todo el fin de semana y tampoco lo hemos tenido en carrera".

Ahora la Fórmula 1 deja atrás Madring (y podría decirse que Europa) y dentro de dos semanas correrá en Bakú (la carrera es en sábado), donde hay largas rectas que pueden dejar al descubierto el pobre rendimiento del motor Honda.

Sobre cómo de dolorosa será esa carrera, Alonso admitió que no habrá mucho que ganar, pero que incluso así, habrá cosas que aprender.

"Ya veremos. Creo que tenemos que ir fin de semana a fin de semana. Si tenemos alguna posibilidad de sumar puntos, como en Zandvoort, tenemos que aprovecharla.

Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que seguir aprendiendo. Incluso hoy no había nada por lo que luchar, pero probamos cosas diferentes, distintos ajustes del motor y una estrategia de despliegue en las últimas vueltas para mantener el proceso de aprendizaje".

"Eso es lo que tenemos que hacer en lo que queda de temporada".

En la tele, se mostró resignado con el hecho de que no vaya a haber más mejoras en el coche, aunque cree que en algunos circuitos le irá mejor que en otros: "No, no va a haber más evoluciones, ya este año es lo que hay, así que las próximas nueve carreras serán difíciles, habrá circuitos mejores y peores, el siguiente creo que es uno de los malos, Baku con la recta tan larga que hay, luego viene Kuala Lumpur y Singapur, sobre todo en Singapur igual hay un poco más de esperanzas allí, e intentar coger los fines de semana buenos y sobrevivir los malos".

"Bien, aunque como digo, no fue una carrera demasiado limpia y no pudimos hacer nuestro trabajo como nos lo merecíamos y seguramente la afición se merecía, pero bueno, es lo que hay".