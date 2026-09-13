Russell, cerca de tirar la toalla en la F1 2026: "No creo que esté en la lucha"
Russell se encuentra ahora a 81 puntos de su compañero Antonelli y es consciente de que solo un milagro podría salvar sus opciones al título de la F1 2026.
Según el propio George Russell, es "extremadamente improbable" que gane el título de Fórmula 1 de 2026 tras haber sido superado por su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, por quinta vez consecutiva en el Gran Premio de España.
El piloto británico se clasificó en un modesto sexto puesto en el nuevo circuito de Madring, y aseguró que "intentó apretar al máximo en la curva 11", pero que "los neumáticos no aguantaron".
Él y Oscar Piastri se tocaron al inicio de la carrera; aunque el británico parecía haber salido ileso, salió peor parado con la aparición del coche de seguridad virtual, ya que tuvo que cambiar de neumáticos duros a medios, mientras que la mayoría de sus rivales pudieron pasar de blandos o medios a duros para no volver a pasar por boxes.
"Fue un momento muy frustrante con el coche de seguridad", dijo. "Esperábamos llegar hasta la vuelta 40; sabíamos que Kimi y los pilotos que llevaban neumáticos medios y blandos entrarían alrededor de la vuelta 15, pero justo el VSC salió en la vuelta 14".
Solo dos de los 12 pilotos que salieron con neumáticos duros entraron en boxes durante la salida del coche de seguridad: Russell y Fernando Alonso; el primero acabó entrando de nuevo en boxes para volver a su compuesto duro preferido.
Charles Leclerc, que iba justo por delante del británico de Mercedes en la primera parte de la carrera, se mantuvo en la pista y entró en boxes en la vuelta 48. Aún así, sufrió la presión de los Mercedes en los últimos compases, a pesar de la parada extra y de los neumáticos blandos nuevos del Ferrari. El monegasco consiguió mantener por los pelos la cuarta posición, mientras que Russell quedó quinto.
"El duro fue, con diferencia, fue el neumático más eficaz", explicó. "Habría sido una gran apuesta quedarme en pista con los medios. Pensé que no tenía nada que perder. Al final, creo que habría acabado donde acabé de todos modos. Así que es una pena. Es un circuito muy difícil para adelantar, lo cual supongo que fue un poco molesto para todos".
George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
Sin embargo, Russell insistió en que "el rendimiento fue mucho mejor que el resultado" en Madring. "Pero esto se pareció un poco a Mónaco, en el sentido de que la clasificación lo era todo", añadió.
Por su parte, Antonelli logró su octava victoria de la temporada y su duodécimo podio en 14 Grandes Premios. La ventaja del joven piloto italiano en el campeonato sobre Russell se ha disparado de 25 a 81 puntos en las últimas cinco pruebas.
Russell es dolorosamente consciente de que la regularidad del joven italiano le deja poco margen para reducir de forma significativa la diferencia en la lucha por el título, cuando —en teoría— todavía quedan nueve carreras por disputar.
"No voy a decir que se haya acabado, pero es muy poco probable que siga en esta lucha", admitió el piloto de 28 años. "Ni siquiera pienso en estar en la lucha porque no creo que lo esté. Eso casi me permite centrarme carrera a carrera e intentar ganar tantas como sea posible. Lo que tenga que ser, será, pero… Sí, ahí es donde estamos ahora".
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