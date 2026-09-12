"Sería tan dramático que Alonso se fuera, que no quiero ni pensar en ello"

Madrid.- Avanza la temporada y sigue sin concretarse el futuro de Fernando Alonso, que el jueves dejó varias respuestas donde quedaba lejos de aclarar nada. Uno de los puntos que ha querido dejar claro en todo momento el asturiano es que su decisión no depende de lo que logre Aston Martin, sino de lo que cambie la F1 en 2027, ya que necesita que hacen falta más ajustes además del distinto reparto de energía ya anunciado.

Por ello le preguntaron a Mike Krack, director de pista de Aston, en la rueda de prensa de jefes de equipo este viernes en Madring, y el luxemburgués, ante la pregunta de cómo de serio cree que se toma Alonso poderlo dejar, contestó: "Bueno, pregúntale a él qué tan en serio se lo toma. Quiero decir que, al fin y al cabo, creo que siempre hemos dejado claro que el equipo quiere seguir adelante. Creo que lo hemos dejado claro en todo momento".

"Pero tenemos que respetar lo que piensa Fernando. Tenemos que respetar el tiempo que quiera tomarse. Como he dicho antes, estamos seguros de que podemos llegar a una buena solución para todos. Ahora solo queda esperar. Tiene que tomar una decisión y, a partir de ahí, seguiremos adelante".

Precisamente este sábado el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, habló de la importancia de que Alonso siga en el campeonato, y recogió el guante sobre modificar el reglamento 2027. Cuando le expusieron eso a Krack, dijo: "Creo que ha dejado claro que no hay una sola cosa que quiera que cambie. Yo también he leído sobre esas discusiones. Así que creo que el deporte necesita a alguien así. Creo que a todos nos encantaría que Fernando siguiera. Y lo que se pueda hacer para adaptarnos, creo que se hará. Espero que lleguemos a una buena solución y podamos seguir adelante".

Por último, y ya con cierta cara de cansancio por preguntarle tan a menudo por el futuro de Alonso, Krack aseguró que su único plan es que el ovetense siga: "No daré ningún nombre y tampoco hablaré de ningún plan B. A todos los que me pregunten lo mismo a partir de ahora, les daré la misma respuesta. Esperamos de todo corazón que Fernando continúe".

"Es muy, muy importante para nuestro equipo. Es muy importante para la Fórmula 1. Es muy importante para todo este deporte y para el automovilismo en general. Así que sería una pena no contar más con él. Y como eso sería algo tan dramático, ni siquiera quiero hablar de ello ni pensar en ello", concluyó.

Alonso ya desconfía de las promesas

Vaya por delante que Alonso ha dejado claro que lo que quiere que cambie para 2027 es el reglamento, y que no basará su decisión en lo que consiga o haga Aston Martin. Pero aun así, tras la FP1 de Madrid, en Mediaset le preguntaron que si le prometieran que el año que viene va a tener un coche competitivo, firmaría directamente, respondió: "Bueno, no les creería porque después de 20 y pico años en Fórmula 1, las promesas de agosto y septiembre aquí en todos los equipos, si le preguntas a cualquiera... por ejemplo a Cadillac, también te van a decir que el año que viene van a ir mucho mejor. Creo que es más una cuestión de feeling, también de los viajes, de otros proyectos deportivos que también tengo en la mente que quiero hacer y ver qué pasa".