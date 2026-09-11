A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

La Fórmula 1 disputa este sábado 12 de septiembre su primera pole en Madring, la 13ª de temporada 2026, que decidirá al primer autor de pole position del circuito madrileño, en el 56º GP de España de F1, que con este ya se habrá disputado en seis pistas diferentes. Apunta aquí todo lo que debes saber del sábado de F1 en Madrid, de la clasificación del GP de España, y comparte con tus conocidos fans de la categoría reina.

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de España 2026 en Madring

A qué hora es la clasificación de F1 en Madring (GP de España): sábado a las 16:00h

La Fórmula 1 disputará su primera clasificación en Madring con el formato habitual de las rondas europeas de la temporada (que por cierto, acaba como tal con este GP de España, ya que Bakú no termina de considerarse 100% Europa). Por tanto, la clasificación de F1 en Madrid empieza a las 16:00h, con la carrera el domingo a las 15:00h.

Más horarios del GP de España de F1 2026 el sábado

A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de España en Madring: sábado a las 12:30h

La mañana del sábado en Madring será muy activa, con la carrera sprint de Fórmula 3 a las 09:30h (la F3 tendrá tres carreras este fin de semana), antes de la FP2 de Fórmula 1 a las 12:30h como última oportunidad de probar antes de la clasificación.

A las 14:15h es la carrera sprint de Fórmula 2 en Madring el sábado, a las 16:00h la clasificación de Fórmula 1 y a las 18:00h, la Carrera 1 de Fórmula 3.

Cómo ver gratis por la tele la clasificación F1 de Madring

Los fans de la F1 en España están de enhorabuena, porque la clasificación de F1 de Madring se podrá ver gratuitamente. Por una parte, con DAZN F1, que retransmite el mundial al completo pero este fin de semana lo da sin necesidad de suscribirse a ningún plan, solo con registrarse en la plataforma. Por otra parte, en Mediaset también dan en abierto la clasificación de Madring, en Telecinco.

En Latam, se mantienen todas las opciones de siempre, F1 TV, ESPN vía Disney + y en Argentina, Fox Sports Argentina, así como en México, Izzy o Sky.

¿Cuánto dura y cómo funciona la clasificación de F1 en Madring?

La clasificación del GP de España de F1 2026 se disputo con el formato tradicional. La Q1 de Madrind arranca a las 16:00h y en ella participan los 22 pilotos, que durante 18 minutos se juegan el pase a la Q2, que arranca sobre las 16:25h.

En la Q2, con los 16 mejores tiempos de la Q1, se deciden las diez plazas para formar las primeras filas de parrilla y el autor de la pole position durante 15 minutos. La pole se decide en la Q3 de Madring, con los 10 más rápidos de la Q2, y con 12 minutos de duración. Por tanto, sobre las 17:00h del sábado conoceremos al primer poleman de F1 en Madring.

Por qué será histórica la clasificación del GP de España en Madring

El piloto que logre la pole position este sábado grabará su nombre como primero en el historial de pole position de este circuito de Madring, ya que nadie lo ha hecho aún. Lewis Hamilton tiene el récord de 32 poles en circuitos distintos, y busca la 33, mientras que Max Verstappen podría desempatar con Sebastian Vettel, ya que ambos tienen ahora mismo 23 circuitos distintos con pole.

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro, Lando Norris, con dos y Pierre Gasly con una, la última.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, las dos siguientes de McLaren y la última, de Alpine.

¿Es importante lograr la pole en Madring para ganar el GP de España de F1?

Habitualmente en esta sección analizamos los datos históricos, pero dado que nunca se ha corrido en Madring, nos basamos en lo que parece: será importante lograr la pole este sábado porque el circuito madrileño, espectacular a una vuelta, parece presentar pocas opciones de adelantar.

Aun así, la naturaleza de los coches de 2026 y su gestión de la energía hace que quizás, como señaló Alonso que le pasó en Monza varias veces, haya adelantamientos "sin querer", en los que el piloto que va delante se queda sin energía.

Resultados del GP de España de F1 2026 el viernes

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