¿A fondo o no? Por qué Pirelli ve La Monumental como la curva más dura de la F1

La última incorporación al calendario de Fórmula 1 ya había generado numerosos debates en el paddock antes incluso de que comenzara el fin de semana. La mayoría de las conversaciones giraban en torno a la seguridad y a si el circuito situado alrededor del complejo de IFEMA acabaría siendo realmente un 'destroza coches', como temían varios equipos después del accidentado test de Fórmula 3.

Otro de los aspectos que despertó mucho interés fue La Monumental, la curva 12 del nuevo circuito. Se trata de un viraje con 13,5 grados de peralte, lo que equivale a una inclinación de aproximadamente el 24%.

Es menos que la última curva de Zandvoort —la Arie Luyendyk tiene 18 grados de peralte—, pero, pese a ello, Pirelli describe La Monumental como la curva más exigente de todo el calendario de F1 para los neumáticos.

"Básicamente, el pico de energía vertical no es superior al de otras curvas que tenemos en el calendario, como en Qatar, el peralte de Zandvoort, etcétera. Tiene más que ver con el tiempo durante el que estás sometido a carga y con la carga continua que soportas", explicó Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli.

"Así que, básicamente, en lugar de estar dos o tres segundos, estás 5,5 segundos sometido a esas cargas. Por lo tanto, tienes el doble de ciclo de trabajo en esa zona. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta y lo que estamos considerando en nuestros cálculos".

Por ahora, lo observado sobre el terreno parece corresponderse con los cálculos que Pirelli realizó antes del fin de semana, tal y como confirmó Berra al ser preguntado por Motorsport.com.

"Por el momento está en línea con nuestras simulaciones. Evidentemente, todavía estamos comprobando todas las cargas y todos los datos. De momento sólo hemos revisado los de tres o cuatro equipos, pero lo que hemos visto hasta ahora está en línea con lo que esperábamos", explicó Berra el viernes por la noche.

La longitud de la curva peraltada hace que la carga total sobre los neumáticos sea mayor que en Zandvoort. Foto de: Clive Mason / Getty Images

Esto significa que, por el momento, no existen preocupaciones de seguridad como las que sí ha habido en Qatar en el pasado, primero por los denominados pianos piramidales y posteriormente por la enorme carga soportada por los neumáticos. En Madrid, medidas como limitar la longitud máxima de los stints u otro tipo de intervenciones no están, por ahora, sobre la mesa.

"Por el momento no hay nada de lo que preocuparse", confirmó Berra.

"Evidentemente, seguimos trabajando y tenemos que revisar todos los datos. Continuaremos también mañana porque estamos seccionando los neumáticos, así que tenemos que comprobar todas las construcciones. Este procedimiento todavía no ha terminado. El sábado por la mañana cortaremos otros neumáticos de la FP2 y también cortaremos neumáticos de la FP3, pero por ahora no hay ninguna preocupación".

¿Qué equipos acertaron? Pirelli revela las diferencias entre las simulaciones

Más allá de la seguridad, antes del fin de semana había otra cuestión interesante alrededor de La Monumental: ¿se puede hacer a fondo la curva peraltada o no?

La última curva de Zandvoort se hace fácilmente con el acelerador a fondo, aunque su equivalente en Madrid es diferente. No sólo es una curva más larga, sino que además presenta mayores cambios de elevación. El viraje comienza en una zona elevada, antes de que los pilotos desciendan, vuelvan a subir hacia la salida y bajen de nuevo camino de la curva 13.

Verstappen ya había anticipado el jueves que la curva no se haría a fondo y que la "habilidad del piloto" sería un factor. Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Debido a esa complejidad, Pirelli revela que existían diferencias considerables entre las simulaciones de los equipos.

"Era interesante comprobar si las simulaciones de los equipos coincidían en la curva 12, en La Monumental, porque algunos equipos esperaban estar limitados por el agarre. Preveían que tendrían que levantar el pie del acelerador en esta sección, mientras que otros esperaban poder hacerla a fondo".

"La realidad es que los equipos que simularon que había que levantar acertaron. Especialmente en la primera parte de la curva, tuvieron que levantar un poco, alrededor de un 30% o un 40% del acelerador. Después, tras unos dos segundos, podían volver a pisar", explicó Berra.

"Esto fue bastante interesante porque afecta a las cargas sobre los neumáticos y al análisis de integridad de los neumáticos que realizamos cada fin de semana".

Esto también se puede apreciar en los datos de la segunda sesión de entrenamientos libres, incluidos los de los tres pilotos más rápidos. Sin embargo, hay que señalar que existen diferencias entre ellos.

Los dos pilotos de Ferrari comenzaron la curva con el acelerador a fondo antes de levantar de manera significativa, mientras que Kimi Antonelli ya fue más prudente con el acelerador en la entrada del viraje. En la segunda mitad de la curva, todos van a fondo.

Según los pilotos, precisamente eso es lo que la convierte en un desafío y en un punto en el que se puede ganar tiempo por vuelta, tal y como Max Verstappen ya había anticipado el jueves.

"Creo que el peralte está muy bien. No creo que vaya a ser fácil hacerla a fondo. Hay cierta habilidad del piloto involucrada, y creo que eso siempre es bueno".