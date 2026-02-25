Ir al contenido principal

Fórmula 1

Jack Doohan revela amenazas de muerte antes de ser sustituido por Colapinto

Jack Doohan reveló en Drive to Survive, de Netflix, que recibió amenazas de muerte justo antes de que Alpine le bajara del coche para subir a Colapinto.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine

Foto de: Peter Fox

La Fórmula 1 volvió a vivir uno de esos episodios deleznables que desgraciadamente aparecen cada cierto tiempo y que deben llevar a una profunda reflexión. Jack Doohan, ahora piloto reserva de Haas, ha revelado que recibió amenazas de muerte antes de ser sustituido en Alpine por Franco Colapinto.

Lo hace en Drive to Survive, la popular serie de Netflix que está a punto de estrenar su temporada 8. Ahí, el australiano narra cómo las amenazas no fueron solo por Internet, como en otros casos, sino que llegó a verse rodeado por tres personas armadas.

Hablando del GP de Miami que a la postre fue su última carrera como piloto titular, Doohan aparece en Drive to Survive diciendo: "Recibí serias amenazas de muerte para ese premio, diciéndome que me matarían si no salía del coche. Recibí seis o siete mails donde me decían que, si seguía en el coche en Miami, me amputarían las extremidades".

"El miércoles, estaba allí con mi novia y mi entrenador personal, y había tres hombres armados a mi alrededor; tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control".

Por tanto, admite que su etapa en Fórmula 1, que había sido su anhelo toda su vida, no salió como esperaba: "Sí, no pude disfrutar de ser piloto de F1, algo con lo que soñé durante tanto tiempo. Así que sí, es una verdadera mierda".

No es la primera vez que se escucha a Doohan en estas últimas semanas. En los test de Bahrein, volvió al paddock con Haas, y hablando ante medios entre los que se encontraba Motorsport.com, se refirió a su etapa en Alpine de una manera muy diferente, sin narrar nada de lo que ahora se escucha en Netflix.

"Seis carreras en Fórmula 1, o como si hubiera sido solo una, son fantásticas. Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera eran complicados, pero aun así", recordó. "Y lo que vino después tampoco fue ideal. Pero lo superamos. Aprendí muchísimo, ahora tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, coja todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica".

Respecto a su nueva casa, Haas F1, había destacado lo bien que le acogieron: "Es bueno tener un nuevo comienzo y también es bueno vestir nuevos colores. Los primeros días con un equipo siempre son muy acogedores, con los brazos abiertos. También implica muchas caras nuevas, muchos nombres nuevos. Por suerte, me enviaron un PDF con una lista de todos los nombres, lo cual ayuda".

"Lo estoy disfrutando, asimilando una nueva terminología, un nuevo equipo, una nueva forma de dirigir un equipo de Fórmula 1. Toda mi experiencia anterior había sido solo con uno. Así que es una nueva aventura y es interesante aprender un tren motriz diferente y una manera distinta de gestionar el coche".

Por último, admitió que aunque naufragó su plan de hacer la Super Formula y su futuro parece encaminado a las European Le Mans Series, pretende volver algún día a ser titular en F1: "Ese es el objetivo absoluto. No querría simplemente seguir siendo solo piloto de reserva".

"Mi objetivo es estar en la Fórmula 1 y correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo", remató.

