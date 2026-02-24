Drive to Survive, T8: el último acto de Horner y otras conclusiones clave

La temporada 8 de 'Drive to Survive' no cambiará la opinión de nadie

Reconocida desde hace tiempo por su papel fundamental en la popularización de la Fórmula 1 en los últimos años, la serie Box to Box de Drive to Survive se mantiene fiel a la fórmula que la ha convertido en la serie documental deportiva más longeva de la plataforma. Centrándose en una trama por episodio, entrelaza los acontecimientos de la temporada 2025 con una serie de imágenes inéditas detrás de las cámaras, entrevistas con pilotos y jefes de equipo, con comentarios de Will Buxton y Claire Williams.

Drive to Survive tiene como objetivo atraer a nuevos aficionados a la F1 en lugar de complacer a los que ya tiene y la temporada 8 no es una excepción. Si estás leyendo esto, es probable que pertenezcas a la segunda categoría. Por lo tanto, si no eras fan de las entregas anteriores, tampoco lo serás en ésta.

Pero si no te importa la narrativa, a veces empalagosa, sobre lo que fue la temporada 2025, entonces sigue mereciendo la pena verla por las imágenes inéditas y las perlas y interacciones entre bastidores que quizá te hayas perdido. Dicho esto, Netflix parece estar haciendo un mejor trabajo a la hora de mantener los acontecimientos y las citas dentro de su contexto, y hemos podido detectar menos incongruencias en comparación con temporadas anteriores.

Yuki Tsunoda y Franco Colapinto tienen mucho tiempo en pantalla como parte del carrusel de pilotos de la F1 2025. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Netflix ya echa de menos a Christian Horner

Pero si hay algo que ha quedado claro, es que lo que ha convertido a Drive to Survive en un éxito rotundo son las amargas rivalidades, las intrigas y las maniobras políticas, que rivalizan con las de Juego de Tronos y House of Cards. La octava temporada no puede ocultar lo mucho que depende de la pura rivalidad entre sus protagonistas.

Como dice el exjefe del equipo Red Bull, Christian Horner, después de ser abucheado por el público en la presentación colectiva del F175, toda historia necesita un villano. Y, en términos argumentales, tras la salida de Horner a mitad de temporada, tanto la F1 como Drive to Survive se han empobrecido.

Horner lamentó no haber podido despedirse como es debido, pero sin duda recibió una despedida acorde con su papel tanto en la F1 como en Drive to Survive, ya que los productores lo visitaron en su rancho para convertir un establo en una cabina de entrevistas improvisada.

Filmada tras su sorprendente despido tras el Gran Premio de Gran Bretaña, la emoción y la amargura siguen intactas mientras Horner desvela lo que ha sucedido.

"El padre [de Max Verstappen] nunca ha sido mi mayor admirador", dijo."Siempre ha sido muy franco conmigo. Pero no creo que los Verstappen fueran responsables en modo alguno. Creo que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff con el asesoramiento de Helmut Marko desde fuera".

Horner también sugirió que la sustitución de Liam Lawson por Yuki Tsunoda tras solo dos carreras fue idea de Marko, lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta la poca fe que Horner tenía en el japonés.

En cualquier caso, la serie pierde fuelle tras el cuarto episodio, dominado por Red Bull y por Toto Wolff, Zak Brown y Frederic Vasseur mostrándose tan amables y cordiales entre ellos, Netflix seguramente esperará que el regreso de Horner a la F1 se materialice más pronto que tarde.

La representación de la lucha por el título dentro del equipo McLaren parece incompleta. Foto de: Zak Mauger / LAT Images a través de Getty Images

La lucha por el título de McLaren, demasiado edulcorada

Por supuesto, el otro gran titular de la temporada 2025 fue la lucha interna por el título de McLaren entre Lando Norris y Oscar Piastri, en la que intervino Verstappen gracias en parte a los errores del equipo papaya en la segunda mitad de la campaña.

El tema fue el centro de atención de tres de los ocho episodios, pero, curiosamente, aún así omite mucha información crucial. La primera parte se centra en el dominio inicial de Piastri, las dificultades de Norris y su redención con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pero luego no volvemos a visitar Woking hasta los episodios finales, que se centran en los errores de McLaren en Las Vegas y Qatar y en la última carrera en Abu Dabi. ¿Qué hay del intercambio de posiciones en Monza, que dejó furioso a Piastri? ¿Qué hay de Bakú? ¿Qué hay de Singapur y Austin?

No se menciona ninguno de esos momentos clave. No está claro si se trata de una elección deliberada del equipo, de la producción o de una cuestión de no tener los micrófonos adecuados para captar las conversaciones correctas. Pero, ya sea una elección deliberada o no, los capítulos de McLaren parecen demasiado edulcorados. Sin embargo, sí que vemos al jefe del equipo, Zak Brown, que ahora se ha convertido en uno de los protagonistas, codeándose con los ricos y famosos en una elegante cena en Las Vegas, así que ahí está eso.

'DTS' sigue haciendo el trabajo que se supone que debe hacer

Para la octava temporada, los creadores han reducido la serie de 10 a 8 episodios, con una duración de entre 36 y 51 minutos, una decisión consciente para centrarse en la calidad por encima de la cantidad.

Aun así, en su conjunto, la octava temporada se siente un poco escasa. El primer episodio, un poco sinuoso, no empieza precisamente con fuerza, a menos que cuentes el pedo de Gabriel Bortoleto en el micrófono entre bastidores, y más adelante hay un episodio completo dedicado a la adaptación de Carlos Sainz a Williams, lo que me pareció un poco exagerado, dado lo poco interesante que era.

Dejando de lado las críticas, Drive to Survive sigue cumpliendo en gran medida su objetivo, que es introducir a los recién llegados en el club de las pirañas de la F1. Además del trato brutal que reciben Lawson y Horner, que se enfrentan al hacha, los espectadores que ven la serie por primera vez conocen al otro villano de la F1, Flavio Briatore, y su rápida liquidación de Jack Doohan en favor de Franco Colapinto, para luego regañar al argentino en italiano por su falta de rendimiento.

Sin embargo, para los incondicionales de la F1, Drive to Survive tiene más dificultades para dar lo mejor de sí misma, que es cuando nos cuenta cosas que aún no sabíamos o no habíamos visto. Pero cuando algunas de sus personalidades más importantes desaparecen, la serie corre el riesgo de volverse demasiado insulsa o de ser acusada de crear drama artificialmente.

La temporada 8 de Drive to Survive se estrena en Netflix el viernes 27 de febrero.