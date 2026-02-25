Las dos mujeres que darán nombre a una curva de la F1 en Australia el 8M

La temporada 2026 de F1 arranca el próximo 8 de marzo, cuando el GP de Australia coincidirá con el Día Internacional de la Mujer, y los organizadores del evento han querido homenajear a dos de las protagonistas del mundial, dos destacadas ingenieras que se han ganado el reconocimiento durante estos años en la categoría reina.

Como parte de la iniciativa "In Her Corner", en colaboración con Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation, la curva 6 del Circuito de Albert Park en Melbourne se ha rebautizado con los nombres de Laura Mueller, ingeniera de carrera de Esteban Ocon, y de Hannah Schmitz, directora de estrategia de carrera de Red Bull.

La más conocida de ellas, Schmitz, empezó a trabajar para Red Bull en 2009 como ingeniera de modelización y estrategia. En 2011, asumió el cargo de ingeniera sénior de estrategia antes de ser ascendida a ingeniera principal de estrategia en 2021. A sus 40 años, es una de las 11 mujeres que han subido al podio de la F1 para recibir el trofeo de constructores.

"Me encanta mi trabajo y, si tienes el privilegio de poder elegir, asegúrate de que es el puesto adecuado para ti", asegura Schmitz.

"Siempre sentí curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas y me encantaban los coches. En el colegio, conté con el apoyo y el ánimo increíbles de mis profesores, que me abrieron los ojos al mundo de la ingeniería y fueron mi inspiración".

"Para mí ha sido un honor absoluto representar al equipo en el podio. En Qatar, la temporada pasada, fue increíble estar en la lucha por el campeonato de pilotos, y ser testigo de cómo todos se unieron como equipo fue algo muy especial de lo que formar parte".

Por su parte Mueller se incorporó a Haas F1 en 2022 en el departamento de simuladores antes de ascender en el equipo desempeñando funciones de apoyo en las carreras. En 2024, trabajó como ingeniera de rendimiento antes de asumir el cargo de ingeniera de carrera de Ocon en 2025.

La ingeniera alemana dijo: "La iniciativa 'In Her Corner' promueve la importancia de 'si puedes verlo, puedes serlo', por lo que cuanto más podamos hacer para dar a conocer los logros generales de las mujeres en la ingeniería, mejor".

"Es un honor formar parte de este reconocimiento tan pronto en mi carrera en la Fórmula 1, y espero que motive a las niñas y a las jóvenes a seguir una carrera en STEM. Es importante reconocer los logros de las mujeres en el automovilismo hasta ahora, y es estupendo estar junto a Hannah en esto".

Por otro lado Katherine Richards, ingeniera jefe de Engineers Australia, también dijo: "Engineers Australia se enorgullece de asociarse con la Australian Grand Prix Corporation para lanzar In Her Corner y dar nombre a una curva de uno de los circuitos más emblemáticos del mundo en honor a dos mujeres que actualmente están dando forma a la Fórmula 1".

"In Her Corner celebra el talento, el liderazgo y el empuje de dos ingenieras que están redefiniendo lo que es posible, no solo en la Fórmula 1, sino también en la ingeniería, la tecnología y los negocios".