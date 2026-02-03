Jack Doohan vuelve a la F1 como reserva de Haas

Después de una mala noticia, a veces llega otra buena. Jack Doohan vio cómo a última hora se truncaba su opción de correr este año en la Super Fórmula en Japón, pero finalmente ha conseguido un contrato, que le devuelve de hecho a la categoría reina, la Fórmula 1, como piloto reserva.

Pocas semanas después de romper todos sus vínculos con Alpine, ha firmado con la escudería Haas F1 para 2026, para la que empezará a ejercer ya de piloto suplente y estará listo para sustituir a Esteban Ocon u Oliver Bearman si alguno de ellos lo requiere durante un fin de semana de carreras. En ese rol, se une a Ryo Hirakawa, presente en Haas gracias al importante acuerdo de colaboración con Toyota desde el año pasado, aunque como el nipón corre en el WEC, el encargado de subirse al F1 sería el australiano de 23 años.

"Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1", celebró Jack Doohan. "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero dar las gracias al equipo por darme la oportunidad de progresar y afrontar juntos el enorme reto que supone la temporada 2026. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo y colaborar para que este año sea un éxito".

Jack Doohan debutó en F1 con Alpine en la última carrera de 2024 y en las seis primeras de 2025, antes de que le bajaran por bajo rendimiento para subir a Franco Colapinto. En esos siete grandes premios, no sumó ningún punto, sin pasar del 11º puesto en clasificación y del 13º los domingos (lo logró en China).

"Personalmente, estoy muy emocionado de que Jack se una al equipo, dada la solidez de su currículum como piloto y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en la Fórmula 1", dijo Ayao Komatsu, director de Haas. "La dedicación necesaria para mantenerse en forma y preparado para competir, al tiempo que se aprende cómo funciona el equipo, etc, es un reto para cualquier piloto, especialmente para uno que, obviamente, sigue muy interesado en volver a competir a este nivel. He disfrutado conociendo a Jack y estamos deseando darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus aportaciones".

Cabe destacar que Haas no es la única escudería que ha anunciado a un piloto antes de la temporada 2026, ya que este lunes, en su presentación del nuevo curso, Mercedes anunció que Frederik Vesti sería su piloto de reserva y que el paraguayo Joshua Dürksen se unía a la marca como piloto de desarrollo.