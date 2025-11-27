Horarios 'al sprint' del GP de Qatar 2025 de F1, ¡mundial en juego!

Lando Norris defenderá el liderato y buscará sellar el campeonato en su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la penúltima prueba de la presente temporada, que se disputará además con el formato al sprint y tendrá 33 puntos en juego.

Mira cómo ver y los horarios de las sesiones en el Circuito de Losail, con fuego real ya desde el viernes hasta el domingo.

Horarios del GP de Qatar de F1 para España

Sesión Día Hora Práctica 1 (Entrenamientos Libres) Viernes 28 de noviembre 14:30 Clasificación sprint Viernes 28 de noviembre 18:30h Carrera sprint (19 vueltas) Sábado 29 de noviembre 15:00 Clasificación Sábado 29 de noviembre 19:00h Carrera (57 vueltas) Domingo 30 de noviembre 17:00h

Después de un fin de semana en Las Vegas con horarios muy complicados para los aficionados en España y en Europa, las dos horas de diferencia entre Qatar y España, sumado al hecho de ser una carrera nocturna, permitirá ver el GP de Qatar con más comodidad.

La primera y única sesión de libres será el viernes a las 14:30, para que unas horas más tarde (18:30h) los pilotos disputan la primera clasificación del fin de semana, antes de que el sábado a las 15:00h se repartan los primeros puntos en Losail con la carrera al sprint.

Las sesiones realmente importantes empezarán el sábado a las 19:00h con la clasificación que creará la parrilla de salida para el gran premio del domingo, que se llevará a cabo a las 17:00h de la tarde en territorio peninsular, dos horas más tarde del habitual horario europeo.

Horarios del GP de Qatar de F1 para Latam

Sesión y día Hora Práctica Viernes 28 de noviembre 07:30h México 08:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 09:30h Venezuela y Bolivia 10:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 14:30h España Clasificación sprint Viernes 28 de noviembre 11:30h México

12:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 13:30h Venezuela y Bolivia 14:30h Argentina, Uruguay Chile y Paraguay 18:30h España Carrera sprint (19 vueltas) Sábado 29 de noviembre 08:00h México 09:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 10:00h Venezuela y Bolivia 11:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 15:00h España Clasificación Sábado 29 de noviembre 12:00h México 13:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 14:00h Venezuela y Bolivia 15:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 19:00h España Carrera (57 vueltas) Domingo 30 de noviembre 10:00h México 11:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 12:00h Venezuela y Bolivia 13:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 17:00h España

Para los aficionados de Latinoamérica también serán horarios más cómodos, ya que todas las sesiones oscilarán entre la mañana, el mediodía y la primera hora de la tarde.

En México, por ejemplo, la clasificación al sprint será a las 11:30h del viernes, mientras que el sábado la carrera corta arrancará a las 08:00h, la clasificación a las 12:00h y el domingo la carrera a las 10:00h.

En contrapartida, los horarios más tardíos de Latam serán los de Argentina o Uruguay: el viernes a las 14:30h será la clasificación shootout, el sábado a las 11:00h la carrera al sprint y a las 15:00h la clasificación, mientras que el domingo la carrera de Franco Colapinto iniciará a las 13:00h.

Cómo se puede ver en directo el GP de Qatar de F1 2025

País o países Dónde ver el GP de Qatar de F1 España DAZN F1 (Carrera sprint sábado 15:00h, carrera principal domingo 17:00h) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Carrera sprint sábado 08:00h, carrera principal domingo 10:00h) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Carrera sprint sábado 09:00h, carrera principal domingo 11:00h) México Sky Sports F1 (Carrera sprint sábado 08:00h, carrera principal domingo 10:00h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Carrera sprint sábado 10:00h, carrera principal domingo 12:00h) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Carrera sprint sábado 11:00h, carrera principal domingo 13:00h) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Carrera sprint sábado 11:00h, carrera principal domingo 13:00h)

Para ver el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 este fin de semana habrá que seguir la forma habitual de hacerlo en estas últimas semanas tanto en España como en los países de Latinoamérica.

En España, DAZN F1 tiene los derechos televisivos de la F1 en exclusiva, aunque cabe recordar que los Libres 1 del viernes y la carrera al sprint y la clasificación larga del sábado se verán gratis y en abierto, sin tener que estar suscrito a un plan de pago. En Latam la mayoría de países dependen de Disney+, a excepción de Argentina que también tiene la opción de FOX Sports o el caso de México, donde el Gran Circo sólo puede verse a través de Sky Sports F1.

Circuito de Losail, sede del GP de Qatar de F1

La historia del GP de Qatar es muy corta en la F1 y, por lo tanto, también la del Circuito de Losail, aunque en su corta trayectoria en la categoría (sólo tres años) se ha ganado la fama de ser duro y complicado para los pilotos, entre otras cosas por el sofocante GP de Qatar 2023 que provocó a los pilotos varios problemas físicos e incluso peligrosos.

El trazado qatarí cuenta con 5.380 km de distancia y se corre en el sentido de las agujas del reloj. En el Circuito Internacional de Losail hay un total de 16 curvas, de las cuales 10 son a derechas y 6 son a la izquierda, mientras que la pole position está en el lado izquierdo de la recta de meta.

Carrera GP de Qatar Ciudad Doha Circuito Circuito Internacional de Losail Longitud de la pista 5.380 km Distancia de carrera de F1 57 vueltas Sentido de la marcha Sentido de las agujas del reloj Curvas 16 (10 a derechas y 6 a izquierdas) Lugar de la Pole Position Izquierda

Qué pilotos ya han ganado en el GP de Qatar de F1

2021, 2023 y 2024, eso son los únicos tres años en los que la Fórmula 1 ha corrido en Qatar hasta la fecha, y sólo Max Verstappen ha conseguido repetir triunfo en el Circuito Internacional de Losail.

Lewis Hamilton ganó la primera edición de la prueba, pero Verstappen ganó las dos siguientes. En cuanto a equipos, Red Bull Racing también es el más exitoso con dos victorias, por una de Mercedes.

Max Verstappen es el piloto más destacado en Qatar, ya que además de sus dos triunfos ha subido al podio en las tres carreras que se han disputado allí... ¿Repetirá este año?

Oscar Piastri ha logrado dos podios en territorio qatarí, mientas que con uno están Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc.

A cuántas vueltas son las dos carreras del GP de Qatar 2025 de F1

Este fin de semana en Losail los pilotos y equipos de Fórmula 1 tendrán que disputar dos carreras debido al formato al sprint, una corta el sábado con una puntuación reducida y la carrera habitual del domingo donde habrá mucho más en juego.

La carrera al sprint del sábado se llevará a cabo a 19 vueltas o 25 minutos de duración en caso de interrupciones, mientras que el domingo los pilotos deberán completar 57 vueltas para ver la bandera a cuadros en el gran premio en sí mismo.

Teniendo en cuenta que el Circuito Internacional de Losail tiene 5.380 km de longitud, la sprint serán un total de 102.220 km, mientras que en la carrera larga serán 306.660 km.

Cómo llega el mundial F1 2025 a Qatar a falta de dos grandes premios

Atención a cómo llegan las clasificaciones de pilotos y equipos al GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1, sobre todo la de pilotos, donde Lando Norris tiene a la misma distancia a Piastri y Verstappen tras las descalificaciones de los McLaren en Las Vegas. En constructores, Mercedes busca asegurar el subcampeonato frente a Red Bull y Ferrari.

Mundial de pilotos de la F1 2025 antes de Qatar (aquí la tabla completa)

Mundial de constructores de la F1 2025 antes de Qatar (aquí la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1 McLaren F1 756 2 Mercedes 431 3 Red Bull Racing 391 4 Ferrari 378 5 Williams 121