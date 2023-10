La "tortura" de Qatar: vómito en carrera, casi desmayos, ambulancia...

"Está bien. No hay que avergonzarse por parar si te sientes mal", decía Williams por radio a su joven piloto Logan Sargeant, que en la vuelta 42 llegaba a su límite físico y tenía que abandonar la carrera de Qatar ante las durísimas condiciones.

Mucho antes, en la vuelta 15, Esteban Ocon vomitó dentro de su casco, y pasó parte de la prueba acusando un mareo. Al acabar, varios pilotos tuvieron dificultades para bajar de su coche, como se vio en los vídeos que se publicaron por ejemplo de Lance Stroll y Kevin Magnussen.

El piloto de Aston Martin estuvo a punto de desvanecerse al poner un pie fuera del coche, y tuvo que acudir a una ambulancia a pedir ayuda, y luego reveló ante los medios que había sufrido durante la carrera una especie de desmayo.

Después de la bandera a cuadros, Williams reveló que además de Logan Sargeant, su compañero Alexander Albon también había tenido que acudir al centro médico para ser evaluado con síntomas de deshidratación. La situación del joven estadounidense, además, se había visto agravada porque a principios de la semana había sufrido "síntomas similares a los de la gripe".

Como sabemos, los pilotos son atletas muy en forma y, por lo tanto, verlos asfixiados ante los medios dice mucho. Otros tuvieron que ir silenciosamente al hospitality de su equipo, recuperar el aliento, cambiarse sus monos empapados y darse una ducha, por lo que aparecieron más frescos en el corralito.

Tres factores afectaron al GP de Qatar de F1 y provocaron tanto sufrimiento para los pilotos. Por un lado, el calor en esta época del año en el país, por encima siempre de los 30º grados, unido a la humedad de la zona y a la que hay dentro del coche. Después de que en 2021 esta prueba se estrenara a finales de noviembre, en 2023 (se ausentó del calendario en 2022 por el mundial de fútbol) ha sido mes y medio antes por lo apretado y enrevesado del calendario de este curso, algo a lo que quizás se debería haber prestado mayor atención.

A pesar de ser una carrera nocturna, los propios coches absorbieron el calor y trabajaron como hornos sobre los pilotos sentados en el cockpit.

Por otro, el circuito de Losail, muy exigente para la conducción y con pocas zonas de 'descanso'. Cualquier fisioterapeuta te diría que las fuerzas G son un aspecto clave del castigo que recibe un piloto, y la naturaleza de alta velocidad de Losail es una prueba difícil, especialmente con los coches actuales de alta carga aerodinámica.

Y por último, los problemas de neumáticos, que obligaron a la FIA a establecer 18 vueltas como máximo con cada juego de gomas, por lo que ningún piloto pudo gestionar su ritmo como otros domingos, sino que fueron "como 57 vueltas de clasificación una tras otra", explicó Charles Leclerc.

El monegasco de Ferrari admitió que esta había sido la carrera más dura de su vida, muy por delante de las demás, e incluso la comparó con Singapur, que a menudo es de las más exigentes del calendario. Coincidió con él Valtteri Bottas, que dijo: "Sí, diría que es más difícil que Singapur, la temperatura en el cockpit parece casi como si estuviera llegando al límite como para que alguien sufra un golpe de calor. La sensación es como una tortura en el coche".

"Fue absolutamente brutal, con diferencia la carrera más física que he experimentado jamás", dijo el piloto de Mercedes y director además de la Asociación de Pilotos (GPDA), George Russell .

"Me sentí a punto de desmayarme durante la carrera, nunca antes había experimentado algo así. Le pedí a mi ingeniero que me animara sólo para intentar distraerme de eso. Hago mucho entrenamiento de calor en la sauna, llevando el cuerpo al límite y, a veces, simplemente necesitas salir de la sauna. Así es como me sentí aproximadamente en la vuelta 20. Abrí la visera durante toda la carrera y era aire caliente, pero era mejor que nada de aire".

También abrió su visera buscando algo de refrigeración Lando Norris, mientras su compañero Oscar Piastri, totalmente agotado en la sala del pre-podio tras quedar segundo, lo definió también como la carrera más dura que ha disputado jamás.

La noticia mala para pilotos y equipos es que el GP de Qatar firmó con la F1 un contrato de 10 años y solo lleva dos, por lo que aún habrá al menos ocho ediciones más. La buena, es que al menos para 2024 esta carrera será casi dos meses después, a principios de diciembre.

¿Y Fernando Alonso? Los problemas del español fueron provocados por el calor que desprendía su asiento, pero físicamente se mantuvo íntegro, en otra muestra más de su increíble estado de forma a los 42 años. "Creo que fue una de las carreras más difíciles, sin duda. Creo que en Malasia, cuando corríamos en Sepang durante el día, recuerdo que eran condiciones muy extremas. Creo que en Bahrein 2009 hacía como 41 grados, hacía mucho calor. Y creo que esta está casi seguro en el top 3 de carreras duras", concluyó el bicampeón.