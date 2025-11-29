Todos

Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri revive en la sprint de Qatar F1; Verstappen minimiza daños con Norris

Oscar Piastri ganó la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1 y recorta dos puntos a Lando Norris, que fue tercero tras Russell, y delante de Verstappen.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

La carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1, ni siquiera con la tensión de estar en juego parte del título, tuvo emoción más allá de la salida y de los límites de pista. Oscar Piastri lideró desde la primera posición para llevarse el triunfo y sumar 8 puntos, reduciendo la ventaja de su compañero al frente del mundial.

George Russell resistió segundo y Lando Norris tercero, manteniendo detrás a un Max Verstappen que solo le pudo atacar en las primeras vueltas después de ganar dos posiciones en la arrancada. Tras el holandés, que ahora ve un punto más lejos el campeonato, acabó Yuki Tsunoda, que sin embargo fue sancionado con 5 segundos por límites de pista en la curva 10. El japonés iba a perder posición con Andrea Kimi Antonelli, sexto en meta, pero el italiano también fue penalizado tras la bandera a cuadros y ambos mantuvieron el lugar en el que habían visto la meta.

Tras ellos estuvieron los dos españoles. Saliendo por el lado sucio, Fernando Alonso perdió posición con los Red Bull en la salida y las primeras curvas y luego tuvo que claudicar ante Antonelli en uno de los pocos adelantamientos de la carrera (tras un problema del asturiano), y octavo fue Carlos Sainz pese a tener daños en su coche.

Mira cómo queda todo tras la carrera sprint de Qatar de F1:

Resultados de la carrera sprint del GP de Qatar de F1

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 19

-

       8   McLaren Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

+4.951

4.951

 4.951     7   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 19

+6.279

6.279

 1.328     6   McLaren Mercedes
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 19

+9.054

9.054

 2.775     5   Red Bull Red Bull
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 19

+19.327

19.327

 10.273     4   Red Bull Red Bull
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+21.391

21.391

 2.064     3   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+24.556

24.556

 3.165     2   Aston Martin Mercedes
8 Spain C. Sainz Williams 55 19

+27.333

27.333

 2.777     1   Williams Mercedes
9 France I. Hadjar Racing Bulls 6 19

+28.206

28.206

 0.873         RB Honda
10 Thailand A. Albon Williams 23 19

+28.925

28.925

 0.719         Williams Mercedes
11 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 19

+32.966

32.966

 4.041         Sauber Ferrari
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+34.529

34.529

 1.563         Haas Ferrari
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+35.182

35.182

 0.653         Ferrari Ferrari
14 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 19

+36.916

36.916

 1.734         RB Honda
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+38.838

38.838

 1.922         Haas Ferrari
16 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 19

+39.638

39.638

 0.800         Sauber Ferrari
17 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+46.171

46.171

 6.533         Ferrari Ferrari
18 France P. Gasly Alpine 10 19

+1'09.534

1'09.534

 23.363   1     Alpine Renault
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 19

+1'17.960

1'17.960

 8.426   1     Aston Martin Mercedes
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+1'20.804

1'20.804

 2.844   1     Alpine Renault
Ver resultados  

Resumen de la carrera sprint del GP de Qatar de F1

El inicio de la carrera aumentó la expectación, ya que los semáforos tardaron en encenderse y apagarse más de la cuenta. Cuando empezó, Piastri mantuvo el liderato, y Norris, que había admitido que era clave pasar a Russell antes de la curva 1, se vio taponado por el Mercedes. Tsunoda arrancó bien y se asomó junto al McLaren tras adelantar a Alonso, y luego Verstappen también superó al asturiano por el interior de la curva 2 y a su compañero, que se apartó, para dejarle la cuarta plaza justo detrás de Norris.

Mientras Piastri se escapaba por delante, Norris perdía DRS con Russell y eso permitía a Verstappen acercarse. Ya en la vuelta 3 el holandés le mostró parte del coche, y comenzó una persecución en la que por momentos parecía que Norris controlaba.

Tras ellos, YukI Tsunoda no se mantenía pegado a ellos pero conseguía que Alonso no tuviera DRS, y el español resistía ante un Andrea Kimi Antonelli que estaba continuamente a menos de un segundo de él, pero sin opción de pasarlo. Carlos Sainz resistía en la octava plaza, la última que daba puntos, después de perder un trozo de fibra de carbono de su coche en la vuelta 8.

El mayor interés pasaba a estar en el límite de pista de la curva 10, con varios pilotos amenazados, y en la batalla entre Bearman, Lawson y Leclerc por la 12ª posición. En la vuelta 13, Antonelli finalmente pasó a Alonso tras un error del asturiano en la entrada a la recta principal, al tiempo que se anunciaba investigación a Tsunoda por límites de pista y posteriormente sanción de cinco segundos.

Luego hubo un pequeño lío con los límites de pista de Antonelli, al que primero se le anunció investigación y luego corriegon. Y así llegó el final de la carrera sprint, sin más acción. Sin embargo, justo al acabar le devolvieron de nuevo a Antonelli la investigación y le sancionaron, por lo que no ganó posición con Tsunoda.

Lo siguiente, la clasificación.

Apunta:

