Piastri revive en la sprint de Qatar F1; Verstappen minimiza daños con Norris

La carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1, ni siquiera con la tensión de estar en juego parte del título, tuvo emoción más allá de la salida y de los límites de pista. Oscar Piastri lideró desde la primera posición para llevarse el triunfo y sumar 8 puntos, reduciendo la ventaja de su compañero al frente del mundial.

George Russell resistió segundo y Lando Norris tercero, manteniendo detrás a un Max Verstappen que solo le pudo atacar en las primeras vueltas después de ganar dos posiciones en la arrancada. Tras el holandés, que ahora ve un punto más lejos el campeonato, acabó Yuki Tsunoda, que sin embargo fue sancionado con 5 segundos por límites de pista en la curva 10. El japonés iba a perder posición con Andrea Kimi Antonelli, sexto en meta, pero el italiano también fue penalizado tras la bandera a cuadros y ambos mantuvieron el lugar en el que habían visto la meta.

Tras ellos estuvieron los dos españoles. Saliendo por el lado sucio, Fernando Alonso perdió posición con los Red Bull en la salida y las primeras curvas y luego tuvo que claudicar ante Antonelli en uno de los pocos adelantamientos de la carrera (tras un problema del asturiano), y octavo fue Carlos Sainz pese a tener daños en su coche.

Resultados de la carrera sprint del GP de Qatar de F1

Resumen de la carrera sprint del GP de Qatar de F1

El inicio de la carrera aumentó la expectación, ya que los semáforos tardaron en encenderse y apagarse más de la cuenta. Cuando empezó, Piastri mantuvo el liderato, y Norris, que había admitido que era clave pasar a Russell antes de la curva 1, se vio taponado por el Mercedes. Tsunoda arrancó bien y se asomó junto al McLaren tras adelantar a Alonso, y luego Verstappen también superó al asturiano por el interior de la curva 2 y a su compañero, que se apartó, para dejarle la cuarta plaza justo detrás de Norris.

Mientras Piastri se escapaba por delante, Norris perdía DRS con Russell y eso permitía a Verstappen acercarse. Ya en la vuelta 3 el holandés le mostró parte del coche, y comenzó una persecución en la que por momentos parecía que Norris controlaba.

Tras ellos, YukI Tsunoda no se mantenía pegado a ellos pero conseguía que Alonso no tuviera DRS, y el español resistía ante un Andrea Kimi Antonelli que estaba continuamente a menos de un segundo de él, pero sin opción de pasarlo. Carlos Sainz resistía en la octava plaza, la última que daba puntos, después de perder un trozo de fibra de carbono de su coche en la vuelta 8.

El mayor interés pasaba a estar en el límite de pista de la curva 10, con varios pilotos amenazados, y en la batalla entre Bearman, Lawson y Leclerc por la 12ª posición. En la vuelta 13, Antonelli finalmente pasó a Alonso tras un error del asturiano en la entrada a la recta principal, al tiempo que se anunciaba investigación a Tsunoda por límites de pista y posteriormente sanción de cinco segundos.

Luego hubo un pequeño lío con los límites de pista de Antonelli, al que primero se le anunció investigación y luego corriegon. Y así llegó el final de la carrera sprint, sin más acción. Sin embargo, justo al acabar le devolvieron de nuevo a Antonelli la investigación y le sancionaron, por lo que no ganó posición con Tsunoda.

Lo siguiente, la clasificación.