La FIA no comparte la preocupación por un "rendimiento de F2" en la F1 2026

A medida que se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, algunos pilotos y equipos ya miran hacia 2026. Las nuevas reglas plantean muchos interrogantes, desde la fiabilidad hasta el rendimiento de los coches. De hecho, Jak Crawford, piloto de simulador de Aston Martin, afirma que es "bastante parecido a conducir un coche de F2".

El piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar, también vio una comparación con la F2, aunque principalmente en términos de rendimiento. "Es más parecido a la F2, sí", opina Hadjar. Cuando se le pregunta a qué se refiere exactamente, subraya que se trata específicamente del rendimiento.

Eso significaría que los coches de F1 2026 serían significativamente más lentos que la actual generación. A partir de 2026, los monoplazas se apoyarán menos en el efecto suelo, pero con una aerodinámica activa, un coche más ligero y un mayor énfasis en la potencia eléctrica, debería haber suficientes factores como para que la situación no sea tan mala como apuntan Crawford y Hadjar, según el jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

"Creo que los comentarios sobre el ritmo de un coche de Fórmula 2 son completamente erróneos", dijo Tombazis. "Estamos hablando de tiempos por vuelta cerca de uno o dos segundos más lentos en comparación con lo que tenemos ahora, dependiendo de la pista y las condiciones".

"Y, por supuesto, al principio de un nuevo periodo reglamentario sería estúpido ser más rápido que en el final del ciclo anterior", dice el jefe de monoplazas la FIA. "No nos costaría nada desde el punto de vista del reglamento; sería muy fácil hacer los coches más rápidos. Pero hay que recuperar poco a poco la velocidad con el desarrollo natural. No se puede empezar un ciclo con coches más rápidos que el anterior. Puedes imaginarte lo que pasaría entonces dentro de 20 años".

"Así que creo que es lógico que los coches sean un poco más lentos, pero no creo que estemos ni siquiera cerca de una discusión del tipo 'esto ya no es Fórmula 1', de ninguna manera", añadió.

Más sobre 2026: Fórmula 1 La guerra invisible del 2026: cómo los team principals han jugado con los recursos

El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, sospecha, basándose en simulaciones, que la F1 no se acercará al rendimiento de la F2, aunque admite que la pérdida de tiempo por vuelta es mayor en unos circuitos que en otros.

"Para mí, depende un poco de la pista. Tenemos lo que se puede llamar circuitos de 'alta energía' y circuitos de 'baja energía'", explicó. "En algunos circuitos es más fácil cargar la energía, y entonces el tiempo por vuelta es un poco más lento".

"En los circuitos menos favorables, en estos momentos es un poco más difícil y estamos un poco más lejos", añade. "Uno de los grandes retos ahora es establecer realmente cuánto agarre tendremos".

"Podemos tener un aeromapa que diga que alcanzaremos un determinado nivel de carga aerodinámica, pero ¿será así en la realidad? Cuando tengamos los neumáticos definitivos de Pirelli, podrían ser algo mejores o peores, y eso influye bastante en el tiempo total por vuelta".

"Así que sí, los coches serán un poco más lentos. Pero no creo que rodemos a ritmo de un Fórmula 2. Al menos eso espero. Ahí es más o menos donde estamos ahora mismo", concluyó el de Red Bull.