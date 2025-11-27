McLaren F1 revela sus conclusiones tras la descalificación en Las Vegas

El director del equipo de Woking, Andrea Stella, dio respuesta a las principales preguntas tras la doble descalificación de McLaren el pasado fin de semana, después de una investigación interna.

Ambos pilotos de McLaren fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas tras las verificaciones técnicas posteriores a la carrera, lo que provocó que Lando Norris perdiera su segundo puesto y Oscar Piastri el cuarto. La decisión de descalificar a ambos pilotos debido a un desgaste excesivo del la plancha de madera permitió a Max Verstappen acercarse a ambos en la lucha por el título.

Verstappen está ahora empatado a puntos con Piastri y a sólo 24 de Norris a falta de dos grandes premios, uno de ellos (el siguiente en Qatar) con formato al sprint.

Durante la carrera, ambos pilotos de McLaren recibieron instrucciones para cambiar su pilotaje, aunque no estaba claro si eso estaba relacionado con un posible ahorro de combustible o con un intento de evitar un desgaste excesivo de la plancha.

En una entrevista concedida por el departamento de prensa del equipo antes del Gran Premio de Qatar, Andrea Stella reveló que el equipo se dio cuenta rápidamente de que podía haber un problema.

"Desde las primeras vueltas de la carrera, estaba claro por los datos que el nivel de porpoising inesperado sería una preocupación", dijo. "Fuimos capaces de controlar mejor la situación en el coche de Lando gracias a los datos de la telemetría, pero se hizo más difícil en el coche de Oscar, después de que perdimos uno de los sensores que utilizamos".

"Nos dimos cuenta relativamente pronto de que este nivel de porpoising estaba causando un alto nivel de desgaste por derrape y esa es la razón por la que ambos pilotos empezaron a tomar medidas correctivas en varias partes del circuito. Desafortunadamente, también vimos que, debido a la ventana de funcionamiento del coche y a las características del circuito, esas esas acciones no eran lo suficientemente efectivas para reducir el porpoising", explicó.

Andrea Stella, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El equipo no pudo prepararse bien para la carrera, tras una FP1 interrumpida dos veces por banderas rojas y los entrenamientos del viernes en condiciones de lluvia. Pero Stella negó que McLaren tomara un enfoque arriesgado al elegir su configuración, e insistió en que tomaron un "margen de seguridad" en la selección de la altura de pilotaje.

"La causa específica que provocó la situación fue la aparición inesperada de un gran porpoising, ya que generó grandes oscilaciones verticales del coche", dijo el italiano. "El nivel de porpoising fue aún más exagerado por las condiciones en las que el coche funcionó durante la carrera, y no estaba previsto según lo que habíamos visto en la práctica y según las predicciones que teníamos de la ventana de funcionamiento del coche en la carrera".

"Basándonos en los datos que obtuvimos en los entrenamientos, no creemos que tomáramos riesgos excesivos en cuanto a la altura de pilotaje y también añadimos un margen de seguridad para la clasificación y la carrera en términos de distancia al suelo. Pero ese margen de seguridad quedó totalmente anulado por la inesperada aparición de las grandes oscilaciones verticales, que hicieron que el coche tocara el suelo excesivamente".

"El porpoising que el coche desarrolló en la carrera también fue difícil de mitigar, ya que incluso una reducción de la velocidad - una acción que, en teoría, debería aumentar la distancia al suelo - fue relativamente eficaz solo en algunas partes de la pista, pero en otras fue contraproducente".

Aunque McLaren aceptó la sanción, Stella señaló que la infracción fue marginal - e indicó que la FIA también aceptó que el equipo no tenía intención de romper deliberadamente las reglas. También sugirió que el regulador podría revisar en el futuro las posibles sanciones en casos en los que las infracciones son mínimas, ya que las normas actuales no dejan margen a los comisarios a la hora de sancionar y la descalificación era el único resultado posible tras la inspección técnica a los dos coches de McLaren.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Clive Mason / Getty Images

"Verificamos, junto con el delegado técnico, que la medición del grosor del derrape era correcta", dijo. "Incluso si el desgaste excesivo es relativamente menor y en un solo lugar, [ya que era de 0,12 mm para Lando y 0,26 mm para Oscar], el reglamento es muy claro en que las planchas traseras tienen que ser de al menos 9 mm al final de la carrera en todos los lugares de medición".

"A diferencia de las normas deportivas o financieras, no existe proporcionalidad en la aplicación de sanciones por infracciones del reglamento técnico. La propia FIA ha admitido que esta falta de proporcionalidad debería abordarse en el futuro para garantizar que las infracciones técnicas menores y accidentales, con beneficios mínimos o nulos para el rendimiento, no conlleven consecuencias desproporcionadas".

"También hay que recordar que la propia FIA hizo hincapié en que la infracción no fue intencionada, no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento y también hubo circunstancias atenuantes, como explicamos a los comisarios del evento", dijo.

McLaren sigue confiando en que un problema así no se repita en las dos próximas/últimas carreras.

"Las condiciones que experimentamos el pasado fin de semana y que provocaron la aparición del porpoising en comparación con lo que se esperaba son muy específicas de la ventana operativa del coche en Las Vegas y de las características de este circuito. Tenemos una forma bien establecida y consolidada de poner a punto el coche y confiamos en que esto nos lleve a un plan óptimo para las próximas carreras, empezando por el Circuito Internacional de Losail".

"No obstante, aprendemos de cada lección y la de Las Vegas ha podido proporcionarnos información útil sobre la ventana operativa del coche y el régimen de porpoising", concluyó el director italiano.